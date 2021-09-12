ثقافة وفنون

في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة .. تمديد فترة التقديم للدورة الثانية لجائزة خالد بشارة

لصناع السينما المصرية المستقلة
رحاب صبحي 8:01 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 8:01 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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يعلن مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة، عن تمديد فترة التقديم لجائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة حتى 15 سبتمبر.

تمنح الجائزة لمشاريع الأفلام الروائية القصيرة والوثائقية قيد التطوير، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج. تهدف الجائزة إلى الاحتفاء بإرث الراحل خالد بشارة في دعم المفكرين المبتكرين، ويجب ألا تزيد مدة الأفلام عن 30 دقيقة، على أن يكون المشروع هو الفيلم الأول أو الثاني للمخرج.

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كما انطلقت الجائزة في الدورة الرابعة للمهرجان لتخليد اسم الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم القابضة للتنمية مشاريع الأفلام الأولى أو الثانية لمخرجيها التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، مؤهلة للفوز بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

ستقام الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر في مدينة الجونة المطلة على البحر الأحمر.

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بقلم رحاب صبحي

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