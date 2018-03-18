في الخدمة يتعاقد مع هانيمكس لتقديم خدمات الصيانة والتركيب

أحمد علي:كشف عمر رمضان، المدير التنفيذي لشركة "في الخدمة"، أن شركته تعاقدت مع شركة "هانيمكس" للأثاث على تقديم خدمات الصيانة والتركيب لعملاء "هانيمكس".وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال" ان شركته تقترب من التعاقد مع شركتين مشابهتين لـ " هانيمكس" خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا الى سعى شركته لتنو

أحمد علي:

كشف عمر رمضان، المدير التنفيذي لشركة “في الخدمة”، أن شركته تعاقدت مع شركة “هانيمكس” للأثاث على تقديم خدمات الصيانة والتركيب لعملاء “هانيمكس”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” ان شركته تقترب من التعاقد مع شركتين مشابهتين لـ ” هانيمكس” خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا الى سعى شركته لتنويع خدماتها عبر خطة توسعية انطلقت بدخول كل من صندوق “الجبرا فينشرز” و”جلينت” في هيكل ملكية الشركة.

يُذكر أن “في الخدمة” يعد موقع الكتروني يعمل على تقديم خدمات الصيانة المنزلية، فيما تستعد الشركة لإطلاق أول تطبيق الكتروني للمواطنين خلال أسابيع قليلة.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة “في الخدمة”، ان تكلفة اعداد تطبيق الكتروني عند انشاؤه لأول مرة تتراوح بين 500 الف جنيه الى مليون جنيه، مشيرًا الى ان التكلفة شاملة خدمات الصيانة والتطوير

وأشار رمضان، الى ان شركته لن تكتفي بتقديم خدمات الصيانة للأجهزة والجوانب المختلفة بالوحدات السكنية، اذ ستتوسع بشكل مستمر لتقديم كافة الخدمات المنزلية.

يُذكر أن “المال” قد نشرت مسبقًا عن استعداد “في الخدمة” لطرح تطبيق الكتروني لتقديم خدمة “التنظيف المنزلي” وذلك قبل نهاية الصيف المقبل.

وقد علمت “المال” مسبقًا من مصادر مطلعة بعملية استحواذ “الجيبرا فينترز” و”جلينت” ان صندوقين الاستثمار ضخا استثمارات تخطت قيمتها الـ 5 مليون جنيه.

المقبل.

وقد تأسست “في الخدمة” في ٢٠١٤ كمنصة لتقديم خدمات صيانة منزلية وتركيبات مثل سباكة، نجارة، كهرباء، تكييف، نقاشة وأجهزة منزلية، وتمكنت الشركة من توسيع نطاق وعدد الخدمات المقدمة وخدمة ألاف العملاء بتسع خدمات صيانة مختلفة وبنسبة تكرار لطلبات لنفس العميل وصلت لأكثر من ٧٥% .

