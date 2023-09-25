في الإسكندرية.. وسائل جديدة لتنشيط مبيعات حلوى المولد مع زيادة الأسعار

أكد أعضاء بمجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن أرتفاع أسعار حلوى المولد هذا العام دفعت البعض إلى محاولة أعتماد أدوات ووسائل جديدة لتنشيط المبيعات .

وكشف البعض عن أن البيع هذا العام أصبح بالقطعة لافتين ‘إلى أن البعض قام بإنتاج وتعبئة علب حلوى المولد لكنها عبوات تقل عن كيلو جرام واحد سعياً منهم لتخفيض سعرها وعلى أمل زيادة حركة المبيعات .

توقعات موسم حلوى المولد

فيما خفض عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، من التوقعات بشأن المبيعات المتوقع تحقيقها من حلوى المولد النبوى للحلويات خلال موسم مولد النبوى الشريف

و فى البداية أكد أحمد الحندويل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن هناك العديد من العاملين فى القطاع قاموا بتخفيض التوقعات بشأن مبيعات حلوى المولد النبوي الشريف خلال موسم هذا العام .

وأشار الحندويل إلى أن الأسباب فى تخفيض التوقعات تعود إلى عدة اعتبارات وأولها هو الزيادات في الأسعار هذا العام مقارنة بأعوام ماضية في كل أنواع وتشكيلات كل حلوى المولد .

ولفت إلى أن الاعتبار الثانى هو أن بعض الجهات التي كانت تقوم بالتعاقدات على الحلويات للعاملين في المؤسسات والشركات التابعة لها بدأت في صرف بدل نقدي للعاملين بدلاً من شراء حلوى المولد للعاملين وهو ما ينعكس أيضاً على حركة المبيعات هذا العام .

وأشار إلى أن هذا البدل يمكن لمن يحصل عليه أن يقوم بإنفاقه في مستلزمات العملية الدراسية واحتياجات المدارس خاصه أن موسم العودة للمدارس بات على الأبواب .

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن متوسط سعر كيلو حلوى المولد هذا العام يبدأ بنحو 80 جنيه للمستوى الشعبى المتوسط .

و أشار إلى أن هذا المستوى الشعبى المتوسط هو يوجد به أنواع متعددة من حلوى المولد من علف ولكن بدون مكسرات وكذلك ملبن وما إلى ذلك .

وأوضح الحندويل أن الفئة التالية فيما بعد ذلك يبلغ متوسط سعر الكيلو منها نحو 120 جنيها وهو يضم مكسرات بسيطه تضاف على بعض أنواع المنتجات حيث انه يتم تطعيم الملبن بالمكسرات أو ما شابه ذلك .

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أنه يأتى بعد ذلك مستوى المنتجات الفاخرة لحلوى المولد هذا العام والتى تبدأ أسعارها من 250 جنيها وهي التي تضم المكسرات بأنواعها .

وتوقع الحندويل أن يشهد حركة المبيعات هذا العام تراجع يقدر بنحو 30% بالنسبة لمبيعات حلويات الموسم المولد النبوي الشريف .

حركة المبيعات “ستقل عن العام الماضي”

بدوره يؤكد أحمد محمود محسن عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن التوقعات بشأن مبيعات حلوى الموسم خلال فترة المولد النبوي الشريف هذا العام أقل من العام الماضي .

وأضاف محسن أن التوقعات تشير الى أن حركه المبيعات ستقل عن العام الماضي بنسب تتراوح من 30 – 40% خلال موسم المولد النبوي الشريف بالنسبه لحلوى المولد .

وأرجع ذلك إلى أن هناك الكثير من المصانع والمحلات ذات العلامات التجارية المميزة والمشهوره والتى قررت هذا العام الدخول في إنتاج حلويات المولد ، رغم أنها لم تكن تقوم بأنتاجها من قبل .

وعزا محسن دخول هذه الجهات للمنافسة هذا العام عبر الأنتاج ، إلى أن البعض يسعى إلى زياده دولاب عمله سعياً منه للدخول في اي منتج جديد لتحسين حركه البيع في ظل الوضع الراهن .

وكشف عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن أن البيع هذا العام أصبح بالقطعه لافتاً الى أن البعض قام بانتاج وتعبئه علب حلوى المولد لكنها عبوات تقل عن كيلو جرام واحد سعياً منهم لتخفيض سعرها وعلى أمل زياده حركه المبيعات .

ولفت إلى أن ثمن الـ 20 قطعة يبلغ نحو 69 جنيها ، موضحاً أن سعر كيلو حلوى المولد الشعبي تتراوح من 80 إلى 85 جنيه للكيلو ، لافتاً الى أن هذا سعر كيلو المشكل بدون علف .

وأوضح أن سعر كيلو حلويات العلف لا يقل عن 100 إلى 110 جنيهات، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار الخامات ، حيث أن سعر الكيلو جرام من السوداني في المحمصة قد يصل إلى 100 جنيه .

وأشار إلى أن مكونات صناعة حلويات العلف تكون منتجات زراعية ، لافتاً إلى أن بعضها يأتي من الخارج مثل السمسم وجوز الهند حتى بعض أنواع السوداني هناك جزء منه مستورد .

واعتبر أن الأقبال هذا العام سيكون متوسط لأن هناك عدد من المصانع لم يقم بإنتاج كميات كبيرة من الحلوى هذا العام ، لافتاً إلى أن هناك البعض من البائعين قد يقوم بالانتهاء من المنتجات التي لديه مبكراً ، فضلاً عن أنه بالنسبة للمشترين والمستهلكين سيقوم العديد منهم بتخفيض استهلاكه بنسب للنصف أو أكثر .

ولفت إلى أن ذلك التخفيض فى الاستهلاك والكميات قد يعود إلى عدة أسباب ، خاصه مع بدء دخول موسم المدارس في ظل أرتفاعات في أسعار مستلزمات المدارس الشنط والأحذية وغيرها .

وكشف عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أسعار الخامات شهدت زيادة هذا العام عن السنة الماضية بزيادة تتراوح من 15 – 20% ، لافتاً إلى أن السنة الماضية كانت شهدت زيادة أكبر مقارنة بالسنة التي سبقتها .

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع إنتاج حلوى المولد فى الإسكندرية يختلف عن بعض المحافظات الأخرى وعن القاهرة.

وأرجع محسن ذلك إلى أن هناك موسم واحد في القاهرة طوال العام هو الذى تقوم خلاله المصانع بالإنتاج ولكن الإسكندرية فيها العديد من المواسم للإنتاج .

ويشير البعض إلى أن مصانع الإسكندرية كانت تعتمد في تشغيلها على خمس مواسم خلال العام هي رأس السنة وعاشوراء والمولد النبوي ورجب وشعبان، لافتا إلى أن بعض المحافظات الأخرى كانت تقوم بالإنتاج خلال الموسمين فقط.

وكما قد أشار البعض إلى أن بعض المحافظات مثل القاهرة تعتمد على الموسم فى المولد النبوى فقط خلال العام ، لافتاً إلى أن هذه الظاهره بدأت تتأثر بها بعض المناطق في الإسكندرية.