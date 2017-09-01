في الإسكندرية.. طقوس العيد قضت عليها الأسعار

جنون الأسعار يؤثر على ذبح الأضحية.. والصرافات الآلية خالية من الطوابير هبة حامد كان لعيد الأضحى طقوسًا سنوية تشهدها الإسكندرية، تبدأ قبل العيد بأيام بشراء مستلزمات المنزل وملابس العيد وغيرها، وحتى وقت ذبح الأضحية بعد الصلاة، إلا أن هذا العام اختفى معظمها لارتفاع الأسعار. قبل العيد بأيام كانت محال

جنون الأسعار يؤثر على ذبح الأضحية.. والصرافات الآلية خالية من الطوابير



هبة حامد

كان لعيد الأضحى طقوسًا سنوية تشهدها الإسكندرية، تبدأ قبل العيد بأيام بشراء مستلزمات المنزل وملابس العيد وغيرها، وحتى وقت ذبح الأضحية بعد الصلاة، إلا أن هذا العام اختفى معظمها لارتفاع الأسعار.

قبل العيد بأيام كانت محال الملابس تشهد زحامًا يستمر حتى ليلة العيد، إلا أن هذا العام كان للأسعار دورًا أساسيًا في تراجع الإقبال على محال الملابس الجاهزة، ما أرجعه تجار إلى الزيادات التي قدروها بأكثر من 30% مقارنة بالعام الماضي.

يقول جرجس فواز، مالك إحدى محال الملابس التجارية في محطة الرمل، إن الأسعار في تزايد مستمر، ما أجبر المواطنون على التراجع عن شراء ملابس العيد، والاكتفاء بملابس عيد الفطر، مشيرًا إلى أن الزيادات تجاوزت 30% عن الشهور الماضية، ما تسبب في تراجع الإقبال في ظل تراجع الوضع الاقتصادي.

ولم تشهد محال بيع المكسرات والتسالي الإقبال المعروف، لا سيما في ليلة العيد، وشهدت أسعار المكسرات زيادات قدرها أصحاب هذه المحال بأكثر من 40% ليصل سعر كيلو الفستق إلى 310 جنيهات، وكيلو الكاجو إلى 390 جنيهًا، وكيلو اللوز إلى 300 جنيه، وكيلو البندق إلى 330 جنيهًا، وهي الزيادات التي قدرها تجار بأكثر من 90% عن العام الماضي.

ويقول سالم المحمدي، صاحب مقلاة، إن محال بيع المكسرات والتسالي كانت تشهد إقبالًا ملحوظًا يتزايد مع بدء العد التنازلي لأول أيام العيد، إلا أن هذا العام شهدت تراجعًا ملحوظًا، معتبرًا أنها الفترة الأكثر ركودًا منذ بداية موجة غلاء الأسعار.

وأشار المحمدي إلى أن المواطنون تغير سلوكهم الاستهلاكي بالاتجاه لشراء اللب والفول السوداني والمنتجات الأقل سعرًا مقارنة بأسعار المكسرات.

وبشأن الصرافات الآلية، اختفت الطوابير والتي كانت مظهرًا أساسيًا من مظاهر ليوم الوقفة، وكان يصطف المواطنون لسحب رواتبهم الشهرية، إلا أن هذا العام وبعد قرار وزارة التضامن بعدم صرف المعاشات قبل العيد، تراجع الإقبال على هذه الماكينات.

كانت غادة والي وزيرة التضامن، أعلنت قبل عيد الأضحى بأيام عن عدم صرف أموال المعاشات قبل إجازة العيد، وأنه سيتم صرف المعاشات في أول سبتمبر.

أما عن ذبح الأضحية، فكانت المنازل والمحال التجارية والمناطق تحرص على استضافة الخراف والعجول وغيرها، استعدادًا لذبحها بعد صلاة العيد، إلا أن زيادة أسعار اللحوم الحية، جعل كثير من الأسر تتخذ قرار بعدم شراء الأضحية، لتتراجع ظاهرة الذبح نسبيًا عن الأعوام الماضية.

قفز سعر كيلو اللحم قائم إلى 60 جنيهًا للجاموسي بدلًا من 35 و40 جنيهًا للعام الماضي، و65 جنيهًا للبقري، مقابل 34 جنيهًا للعام الماضي، و75 جنيهًا للخراف مقابل 40، و45 للعام الماضي.

فيما تراجع الإقبال على محال بيع اللحوم، ما أرجعه جزارون إلى زيادة الأسعار بأكثر من 50%، ما دفع المواطنين لعدم الشراء أو تقليل الكميات.