في استطلاع لمصرف «يو بي إس جروب»: قطاع الطاقة يعد بأفضل أرباح خلال السنوات الخمس القادمة

قال عملاء مصرف “يو بي إس جروب” إن قطاع الطاقة يعد بأفضل أرباح خلال السنوات الخمس القادمة، بحسب وكالة بلومبرج.

قال ما يقرب من نصف العملاء من فائقي الثراء، الذين شاركوا في استطلاع للرأي أجراه المصرف، إنَّ قطاع الطاقة يعتبر جذاباً للأعمال وعائدات الاستثمار مستقبلاً، بل والأكثر جاذبية بين 21 فئة بشكل عام، بحسب تقرير نُشر الخميس.

وأشار المصرف الذي يتخذ من زيورخ مقراً له إلى أنَّ ثلث المليارديرات تقريباً الذين شملهم الاستطلاع، يعتبرون أنَّ مجالات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والبرمجيات تعتبر جذابة أيضاً.

قطاع الطاقة

وتزايدت الرهانات على قطاع الطاقة، في ظل تعطل سلاسل التوريد وحدوث شح في المعروض العالمي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبات غوتام أداني، قطب أعمال الفحم الهندي الذي زاد حالياً من تطلعاته الخضراء، ثالث أغنى شخص على مستوى العالم بعدما جمع ما يفوق 50 مليار دولار خلال العام الجاري، بحسب مؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.

وذكر تقرير “يو بي إس” الذي شارك في كتابته المديران المسؤولان التنفيذيان في إدارة الثروات، أليس بيج وجورج أثاناسوبولوس، أنَّهم: “يفضلون قطاع الطاقة، ربما جراء ضغوط العرض الراهنة وعملية التحول طويلة الأجل المتسارعة نحو مصادر الطاقة المتجددة”.

و أخذ العديد حول العالم يدرسون مجال الطاقة خلال الأعوام الأخيرة. ودشنت عائلة بامفورد التي أسست شركة تصنيع معدات البناء “جيه سي بي” (JCB) صندوقاً للاستثمار في 2021 الذي يركز على قطاع الهيدروجين، بينما ساهمت شركة تعود لمُلاك شركة النفط والغاز الأوروبية “بيرينكو” في تأسيس صندوق خلال 2019 يركز على أنشطة اليورانيوم المستخدم كوقود للمفاعلات النووية.رأس المال المبادر

وفي هذه الأثناء، يجني آخرون المكاسب. خفّض كارلوس سليم وعائلته بمقدار يفوق النصف حصتهم في شركة تكرير النفط الأميركية ” بي بي إف إنريجي خلال العام الجاري في ظل صعود أسهم الشركة.

كما قلّصوا كذلك ملكيتهم في شركة ” بي إف لوجيستيكس” التي أتمت عملية اندماج مع “بي بي إف إنرجي” خلال نوفمبر الماضي، بعدما قفز السهم بما يزيد على 75% منذ يناير الماضي.

قالت بيج التي تترأس مجموعة تقدّم الحلول للثروات الطائلة عن قطاع الطاقة: “بدأنا نشاهد رؤوس أموال مبادرة من المليارديرات تبدأ بالتحول من خلاله، وهذا النمط من رأسمال المليارديرات في الأغلب يكون مؤشراً أساسياً يدل على المكان المحتمل الذي تتجه نحوه الاستثمارات”.

وأعرب الأشخاص المشاركون في استطلاع الرأي عن اعتقادهم بأنَّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ عدا البر الرئيسي الصيني ومنطقة أميركا الشمالية، هي أكثر المناطق جاذبية لفرص الأعمال والاستثمارات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وذكر التقرير أنَّ هناك 2668 مليارديراً في العالم تبلغ قيمة ثرواتهم 12.7 تريليون دولار بحلول مارس الماضي، بتراجع نسبته 3% تقريباً مقارنة بعام 2021.

وتآكلت قيمة الأصول جرّاء زيادة أسعار الفائدة بهدف مكافحة معدلات التضخم وضعف الاقتصاد، حيث فقد أغنى 500 شخص على مستوى العالم 1.3 تريليون دولار تقريباً من قيمة ثرواتهم مجتمعة خلال العام الجاري، بحسب مؤشر الثروة الخاص بـ”بلومبرج”.