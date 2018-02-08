في استطلاع للفيفا..محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي بالبريميرليج

متابعاتحصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، الذين استطاعوا تسجيل 20 هدفا أو أكثر في نفس الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتصدر صلاح الاستفتاء، الذي طرحه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لاختيار اللاعب المفضل م

متابعات

حصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، الذين استطاعوا تسجيل 20 هدفا أو أكثر في نفس الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدر صلاح الاستفتاء، الذي طرحه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لاختيار اللاعب المفضل من ضمن لاعبي قارة أفريقيا، وفق ما نقله موقع قناة العربية السعودية

وأعلن الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” عن استفتاء بين أكثر اللاعبين الأفارقة احرازا للأهداف في موسمهم الأول بالدوري الإنجليزي والذين تخطوا الـ20 هدفا، حيث تنافس محمد صلاح مع ديديه دروجبا، لاعب تشيلسي السابق وإيمانويل أديبايور، لاعب أرسنال السابق ويايا توريه، لاعب مانشستر سيتي.

وتفوق محمد صلاح على الثلاثي ديديه دروجبا، ويايا توريه وإيمانيول أديبايور، حيث حصل الفرعون المصري على 51% من تصويت المشاركين، بينما حصل الفيل الإيفواري دروجبا على 37%، وحصل مواطنه يايا توريه على 7% وفي الأخير إيمانويل أديبايور والذي حصل على 5%.