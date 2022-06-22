في استطلاع لـ« المال» 78.5% من المشاركين يتوقعون رفع المركزي لأسعار الفائدة غدا

توقع 78.5% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته “المال ” أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر لها غدا الخميس 23 يونيو.

بينما رجح نحو 19.1% من المشاركين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع 2.4% فقط من المشاركين أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع لهذا العام غدا الخميس 23 يونيو وسط توقعات تميل إلى تثبيت المركزي لأسعار الفائدة

وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال أجتماع 19 مايو الماضي ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب , كما قام برفع سعر فائدة الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة اساس ليصل عند مستوى 11.75%