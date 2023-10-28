في استجابة لمطالبات واسعة على «إكس».. إيلون ماسك يتخذ خطوة بتزويد غزة بـ«ستارلينك»

كتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منشورًا على “إكس” يكشف اعتزامه اتخاذ خطوة تستهدف تزويد غزة بـستارلينك، مؤكدًا أن مؤسسته ستزود المنظمات التي تقدم مساعدات إنسانية ومعترفًا بها دوليًّا في غزة، بهذه الخدمة.

تزويد غزة بـستارلينك

يأتي ذلك بعدما تصدّر مطلب وصول الإنترنت الفضائى (ستارلينك) إلى غزة، منشورات منصة “إكس”. وردًّا على هذه المطالبات، قال إيلون ماسك، فى ردّه على إحدى المغردات: “لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم سبيس إكس روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًّا”.

وكانت طبيبة دنماركية تُعرَف بـDr. Anastasia Maria Loupis، قد نشرت تغريدة قالت فيها “غزة تتعرض للقصف، والإنترنت والاتصالات مقطوعة.. إنهم بحاجة إلى ستارلينك على الفور”. وأشارت إلى “ماسك” في تغريدتها.

وردّ عليها ماسك: “ليس من الواضح مَن الذي يملك سلطة الوصلات الأرضية في غزة، لكن نعلم أنه لم تطلب منا أي محطة توصيلًا في تلك المنطقة”، لتردّ عليه المغرّدة: “تحقق من ذلك، هناك أشخاص يعانون ولا يستطيعون إخبار العالم بما يمرّون به”.

وجاء رده الثانى: “لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم سبيس إكس روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًّا”.

وتختص ستارلينك بتوفير خدمة الإنترنت الفضائي، ويلزم لتشغيلها مجموعة من الأدوات والأجهزة تتمثل في طبق استقبال يتم تثبيته أعلى المنزل،

وجهاز لتوزيع الإشارة لا سلكي داخل المنزل، مثل الراوتر حيث يمكن عبر تلك الأطباق استقبال الإشارات من أي أقمار ستارلينك الصناعية،

ومن ثم فتشغيل تلك الخدمات في غزة لا يمكن أن يتم إلا بتوافر المعدات اللازمة لاستقبال بث الإنترنت الفضائي، وهو أمر شبه مستحيل في ظل حالة الحظر المفروضة على قطاع غزة في الوقت الراهن.

ورغم قيام شركة إيلون ماسك ستارلينك بشحن 20 ألف مجموعة من أطباق استقبال الإنترنت الفضائي وأجهزة التوجيه إلى أوكرانيا لإتاحة القدرة على الوصول إلى الإنترنت الفضائي الخاص به،

لكن الوضع فى غزة هو حصار كامل ويصعب الأمر فنيًّا، خاصة أن الإنترنت الفضائي يعتمد على التقاط البيانات من أقمار صناعية مخصصة، يمكن التشويش عليها ويتم نقلها عبر اتصال إنترنت، حيث تصدر أوامر التصفح والتحميل عبر الأجهزة الأرضية، وتنفيذ عملية التحميل وجلب البيانات عبر الفضائي.

إنترنت عالي السرعة

يُذكر أن ستارلينك، التي تُعدّ أشهر شبكات الإنترنت الفضائي، والتي بدأت العمل في 2019، تضم 1200 قمر صناعي تتيح للمشتركين إنترنت عالي السرعة، بعد حصولهم على جهاز استقبال، وجهاز توجيه ومصدر طاقة، وعدد من الكابلات، ويتم التحكم عبر تطبيق ستارلينك، وتبدأ تكلفة الاشتراك من 600 دولار للأفراد.