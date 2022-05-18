في استبيان لـ «المال».. 75% يتوقعون رفع أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» غدا

توقع 75% من المشاركين في استبيان أجرته جريدة “المال” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر غدًا.

وأظهر الاستبيان أن نحو 22% من المشاركين يتوقعون أن يثبت المركزي أسعار الفائدة بينما رجح 2% فقط خفض أسعار الفائدة.

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الخميس المقبل 19 مايو.

«اتش سي» تتوقع رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى إن أرقام التضخم لشهر أبريل قد جاءت أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3٪ ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8٪، مدفوعة بزيادة 48.8٪ على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت في بيان لها أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18٪ منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14.0٪ على مدار الفترة المتبقية من عام 2022.

وأضافت: يأتى ذلك بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العماله (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب الي المواد الغذائية الأساسية.

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1% مارس الماضي

كان البنك المركزي المصري قد فاجأ الجميع بعقد اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي، حيث قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (%1) على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 9.25 و%10.25 على التوالى.

وجاءت قرارات البنك المركزى المصرى متوافقة بشكل كبير مع توقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار، حيث رجح عدد من المحللين والخبراء المصرفيين خلال الأسابيع الماضية أن يقوم البنك لمركزي بتحريك «الفائدة».

وبالتزامن مع تحريك سعر الفائدة وطرحا بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادات ادخارية ذات عائد سنوى %18 فور قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة.