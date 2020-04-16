في استبيان لـ«شغلني»: 39% من الموظفين يحصلون على كامل رواتبهم رغم «كورونا» (مستند)

كثر من 500 شخص من القطاعين العام والخاص شارك في الاستبيان

حصلت بوابة “المال” على النتائج الكاملة لاستطلاع الرأي الذى أجرته شركة شغلني لخدمات التوظيف أونلاين عبر موقعها الإلكتروني على أكثر من 500 موظف يعملون فى شركات من قطاعات اقتصادية مختلفة لمعرفة آليات تعامل الشركات مع فيروس كورونا المستجد.

وقال عمر خليفة، رئيس الشركة، أن النتائج تعتبر دليل يوضح سلوك الشركات فى التعامل مع موظيفها خلال المرحلة الماضية بالتزامن مع أزمة كورونا، مؤكدا أن أغلب المشاركين فى الاستبيان من محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح خليفة لـ”المال” أنه رفع توصيل نتائج الاستبيان إلى الشركات لمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفيروس على الموظفين فيما يتعلق بعدد ساعات العمل، والإجراءات الاحترازية المتخذة من إداراتها للوقاية من كورونا، فضلا عن سياسة الحضور إلى مقرات العمل.

عمر خليفة رئيس شركة شغلني

وشارك فى الاستبيان 86% من موظفي القطاع الخاص مقابل 14% من القطاع الحكومي.

وأكد 28% من المشاركين أن شركاتهم قررت منح إجازة للعاملين بدون مرتب مقابل 26% طالبت بالاستمرار فى الذهاب لمكان العمل مع الالتزام بالتدابير الوقائية، و19% قام بتطبيق مبدأ المناوبة بين الموظفين .

بينما قال 39% إنهم حصلوا على مرتباتهم كاملة رغم الأزمة مقابل 29% أكدوا حصولهم على إجازة بدون مرتب و14% أكدوا حصولهم على نصف مرتباتهم فقط .

وفيما يلي ننشر نتائج الاستبيان بالكامل

يذكر أن “شغلنى” منصة إلكترونية؛ تمثل حلقة وصل بين راغبى العمل من أصحاب المؤهلات العليا، والمتوسطة، والحرفيين والفنيين، والشركات فى وظائف مختلفة، منها مندوبى مبيعات، وكاشير، وبدأت فى سبتمبر 2015.

وتتيح منصة “شغلنى” للباحث عن العمل إنشاء حساب يسجل فيه جميع بياناته الشخصية، والوظيفة التى يبحث عنها، إلى جانب الراتب الذى يسعى للحصول عليه، وتقوم الشركات بإنشاء حسابات، وتتصفح الحسابات الشخصية للمتقدمين، وتراسل من تجد فيه احتياجاتها، علما بأن 90% من المسجلين فى الموقع من المصريين، مقابل 10% من بلدان عربية أخرى، كالسعودية، والأردن، ولبنان.