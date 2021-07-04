نقل وملاحة

في احتفالية الأربعاء المقبل.. قناة السويس تعلن مغادرة السفينة إيفرجيفن

بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر
نادية سلام 7:55 م, الأحد, 4 يوليو 21 7:55 م, الأحد, 4 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة قناة السويس عن توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية “إيفرجيفن” ومغادرتها منطقة البحيرات المرة بقناة السويس، في احتفالية الأربعاء القادم، بشرق قناة السويس بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، على رأسهم  سفير دولة اليابان.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم الأحد، قررت تأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقامتها قناة السويس ضد ملاك ومستأجري السفينة الجانحة EVER GIVEN المحتجزة بالبحيرات المرة لجلسة 11 يوليو الحالي لاستكمال إجراءات التسوية بين الطرفين.

اقرأ أيضا  البرلمان يوافق علي اتفاقيتين دوليتين لتحديث وتطوير السكة الحديد (مستند)

وشهدت الجلسة، طلب المدعي عن قناة السويس مد أجل التأجيل لأسبوع واحد لإتمام أعمال التسوية، وقرر المدعي عليه عن الشركة المالكة بالموافقة على التأجيل على أن تكون الجلسة القادمة هي النهائية، وقال نحن بصدد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

مشيرا إلى أن هيئة القناة قامت بعمل ضخم على مدار 6 أيام تلقينا فيه خطابات إشادة بما قامت إدارة القناة في إنقاذ السفينة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

ميناء دمياط يستقبل 9200 طن خردة ويُصدر 16548 طن يوريا

محمود محسن 8:12 م, الأحد, 4 يوليو 21

16 سفينة إجمالي الحركة الملاحية في موانئ بورسعيد

أماني العزازي 3:04 م, الأحد, 4 يوليو 21

تأجيل النظر دعوى قناة السويس ضد السفينة الجانحة إلى 11 يوليو

نادية سلام 1:33 م, الأحد, 4 يوليو 21

«ميتسوبيشى كوربوريشن» تفوز بتوريد 23 قطارًا لهيئة الأنفاق

مدحت إسماعيل 8:51 ص, الأحد, 4 يوليو 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 4-7-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الأحد, 4 يوليو 21

بزيادة تصل إلى 24% .. قناة السويس تسجل 505 ملايين دولار في يونيو الماضي

نادية سلام 7:32 م, السبت, 3 يوليو 21