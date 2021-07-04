في احتفالية الأربعاء المقبل.. قناة السويس تعلن مغادرة السفينة إيفرجيفن

أعلنت هيئة قناة السويس عن توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية “إيفرجيفن” ومغادرتها منطقة البحيرات المرة بقناة السويس، في احتفالية الأربعاء القادم، بشرق قناة السويس بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، على رأسهم سفير دولة اليابان.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم الأحد، قررت تأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقامتها قناة السويس ضد ملاك ومستأجري السفينة الجانحة EVER GIVEN المحتجزة بالبحيرات المرة لجلسة 11 يوليو الحالي لاستكمال إجراءات التسوية بين الطرفين.

وشهدت الجلسة، طلب المدعي عن قناة السويس مد أجل التأجيل لأسبوع واحد لإتمام أعمال التسوية، وقرر المدعي عليه عن الشركة المالكة بالموافقة على التأجيل على أن تكون الجلسة القادمة هي النهائية، وقال نحن بصدد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

مشيرا إلى أن هيئة القناة قامت بعمل ضخم على مدار 6 أيام تلقينا فيه خطابات إشادة بما قامت إدارة القناة في إنقاذ السفينة.