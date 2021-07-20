في اجتماع مع قادة القوات المسلحة والحكومة.. السيسي يتابع مخطط تنمية القطاع الشمالي الغربي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية، بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلح.

وكذلك قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزراء: الداخلية والكهرباء والاوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والاسكان والسياحة والآثار وقطاع الاعمال العام والطيران المدني.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الإسكندرية وحتي السلوم غرباً وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جار العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة.

وفي مقدمة تلك المشروعات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل “الدلتا الجديدة”، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع “مستقبل مصر”.

كما يضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولي، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الي محافظة مطروح، ومن ضمن المشروعات الأساسية أيضاً لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة ٥٠ ألف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنلوجيا والأكاديمية البحرية للعلوم والممشى السياحي على الكورنيش بطول ١٤ كم والمنطقة المركزية، وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي ٢ مليون نسمة، وقد وجه الرئيس في هذا الاطار بضم مجتمع مدينة مارينا الي نطاق مدينة العلمين الجديدة.

كما اطلع الرئيس السيسي في هذا السياق على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي ومحاور الربط ما بين تلك المشروعات وكذلك مع سائر محافظات الجمهورية بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولى الساحلي وطريق وادي النطرون العلمين.

ووجه السيسي بأن تتم عملية تطوير تلك المحاور والطرق بمراعاة اكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وانشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنيين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلاً نظراً للتنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة، ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي اطلع كذلك على عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظة الإسكندرية خاصة تلك المتعلقة بتطوير استغلال الاراضي، وفي هذا السياق وجه بحوكمة وتحديد جهة ولاية الأراضي جنوب منطقة المنتزة للحفاظ عليها من أي تعديات، كما تابع الموقف التنفيذي الخاص بتطوير وتحديث المناطق والتجمعات على ترعة النوبارية فضلاً عن تبطينها ورفع كفائتها.

وتابع الرئيس كذلك سير العمل ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات القومية علي مستوي الجمهورية في نطاق اختصاص السادة القادة والوزراء من الحضور، مشددا على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ وفق ارقي المعايير والجودة الانشائية.