في اجتماع السيسي.. مدبولي: هذه آخر تطورات العاصمة الإدارية

المال - خاصفي البنية الأساسية للعاصمة الإدارية وبناء عدد من المصانع بقيمة 4 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة خلال العشر سنوات القادمة إلى 13.5 مليار دولارصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش آخر التطو

المال – خاص

في البنية الأساسية للعاصمة الإدارية وبناء عدد من المصانع بقيمة 4 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة خلال العشر سنوات القادمة إلى 13.5 مليار دولار

صرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش آخر التطورات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وزير الإسكان المهندس مطفى مدبولي.

جاء ذلك في اجتماع اليوم ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وبحسب يوسف تمت خلال الاجتماع مناقشة العرض المقدم من شركة “سى إف إل دى” الصينية للاستثمار في البنية الأساسية للعاصمة الإدارية، وبناء عدد من المصانع بقيمة 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة خلال 10 سنوات إلى 13.5 مليار دولار.

كما تتضمن الاجتماع خطة الشركة إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجياً وصديقة للبيئة ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادى ترفيهية، بحيث ستساهم هذه الاستثمارات في تنمية 7319 فداناً وتوفير ما يزيد على 230 ألف فرصة عمل بحلول السنة العاشرة.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لأعمال الإنشاءات بالمدن الجديدة، موضحا أنه يتم حاليا تشطيب الواجهات بوحدات الإسكان الاجتماعى المتميز التى يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى التشطيب الداخلى، مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذ نحو 5 آلاف وحدة كمرحلة أولى، كما سيتم تنفيذ وحدات إسكان متوسط وفاخر.

وأضاف وزير الإسكان أنه جار البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات بأول جزء من الشريط الساحلى للمدينة بطول 4 كم، تتضمن منطقة مطاعم وفنادق، مشيراً إلى تخطيط المنطقة القريبة من الشاطئ لتكون منطقة سياحية عالمية، ستوفر 25 ألف غرفة فندقية تعمل طوال العام.

وأكد أنه تم البدء في إنشاء مدينة المنصورة الجديدة على مساحة حوالى 7500 فدان لتكون مدينة عصرية متكاملة على ساحل البحر المتوسط، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص40% من مساحة المدينة للمبانى والمنطقة المتبقية للخدمات والشوارع والمساحات الخضراء.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد أهمية ضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة فى تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمدن الجديدة، على أن يتم ذلك وفق أفضل معايير الجودة وبأحدث التقنيات، مشيراً إلى مساهمة هذه المشروعات في توفير مستوى معيشة لائق للمواطنين، وإتاحة مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية بنحو متكامل.