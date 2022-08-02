في اجتماعات اللجنة المصرية اليابانية للاستثمار: زيارة ترويجية لطوكيو الشهر المقبل

عقد الاجتماع الثاني للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة ممثلا عن الجانب المصري، و”أوكا هيروشى”، سفير اليابان بالقاهرة، ممثلا عن الجانب الياباني.

كما شارك في الاجتماع كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس جمعية الأعمال اليابانية، ورئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، ورئيس منظمة اليابان للتجارة الخارجية في القاهرة (جيترو)، وممثلو كبرى الشركات اليابانية العاملة في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد المستشار محمد عبد الوهاب أن هيئة الاستثمار تُكثف جهودها لجذب الاستثمارات اليابانية، وذلك لما لها من قيمة مُضافة وفوائد تنموية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الهيئة نجحت في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين الجُدد إلى مصر، كما نجحت في تشجيع الشركات اليابانية العاملة في مصر بالتوسع في السوق المصرية، وذلك منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار العام الماضي، والتي شملت شركتي “سوموتومو” و”يازاكي” في مجال تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، وشركة “اوتسوكا” للمنتجات الطبية والغذائية.

كما أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير سياسات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا في هذا الصدد تقديم كل التسهيلات للمؤسسات اليابانية العاملة في مصر، حتى تزدهر الشراكة الاستثمارية الناجحة بين البلدين.

من جانبه، أشار السفير الياباني بالقاهرة إلى الدور البارز الذي تلعبه اللجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار في دعم الاستثمارات اليابانية في مصر، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار لتشجيع مزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثماراتهم الجديدة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات اللجنة شهدت عرضا لأهم تطورات التعاون الاستثماري بين الجانبين، خاصة الاستثمارات والتوسعات التي قامت بها الشركات اليابانية العاملة في مصر خلال العام الماضي، واستعرض ممثلو الشركات اليابانية إنجازات شركاتهم خلال العمل في السوق المصرية.

وناقش الجانبان مجالات الاستثمار المستقبلية والفرص الاستثمارية المتنوعة بمصر، والتي تعزز مكانتها كمركز لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية ذات السمعة الموثوقة عالميًا، خاصة في ظل نمو السوق المصرية في العديد من القطاعات.

كما تخللت اجتماعات اللجنة المصرية اليابانية الإعلان عن تنفيذ جولة ترويجية لهيئة الاستثمار خلال الشهر المقبل في عدد من المدن اليابانية؛ من أجل لقاء كبرى الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار في مصر، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وهذا ضمن استراتيجية ترويجية لجذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر.

يذكر أن اللجنة المصرية اليابانية تم تدشينها خلال فعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا.