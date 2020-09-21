سيـــاســة

في اتصال هاتفي .. السيسي يبحث مع محمد بن زايد مستجدات القضايا الإقليمية

تم خلال الاتصال استعراض بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي
المال - خاص 10:13 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 10:13 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ووفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، تم خلال الاتصال استعراض بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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كما تم تبادل وجهات النظر تجاوالدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين السيد الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد وترسيخاً للعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين التي تعد احد الركائز المحورية لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.

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بقلم المال - خاص

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