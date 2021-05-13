سيـــاســة

في اتصال مع «لودريان».. وزير الخارجية يؤكد أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

أكد الوزير شكري خلال الاتصال على أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة،
المال - خاص 10:43 م, الخميس, 13 مايو 21 10:43 م, الخميس, 13 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بحث وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والأيرلندي سيمون كوفيني، تطورات غزة و القدس .

وأجرى الوزير شكري اتصالاً بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وبحثا خلاله تطورات الأيام الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى الشريف فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة.

وأكد الوزير شكري خلال الاتصال على أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة ، وأهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفوري لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

اقرأ أيضا  كتائب القسام تعلن مقتل مسئولها العسكري في غزة جراء استهداف إسرائيلي

من جانب آخر، تلقى وزير الخارجية اتصالاً من نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني.

وتشاور الوزيران في تطورات الأزمة وفي الجهود التي يسعى مجلس الأمن للقيام بها تحملاً لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك على ضوء أن أيرلندا عضو في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد جلسته الثالثة غداً الجمعة لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بنطاق الأسطول الجنوبى

المال - خاص 8:00 م, الخميس, 13 مايو 21

المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: نتنياهو قاد البلاد إلى الفوضى

المال - خاص 3:43 م, الخميس, 13 مايو 21

محمود عباس لأمريكا وإسرائيل: لقد طفح الكيل ارحلوا عنا (فيديو)

محمد مجدي 12:51 ص, الخميس, 13 مايو 21

هاتفيا..وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية

سمر السيد 11:15 م, الأربعاء, 12 مايو 21

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني ومبعوث أوروبي الأوضاع في القدس وغزة

سمر السيد 10:44 م, الأربعاء, 12 مايو 21

كتائب القسام تعلن مقتل مسئولها العسكري في غزة جراء استهداف إسرائيلي

أيمن عزام 6:06 م, الأربعاء, 12 مايو 21