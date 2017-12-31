في إيران..الاحتجاجات تتصاعد وحجب انستجرام و تلجرام

متابعات أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن السلطات حجبت بشكل مؤقت تطبيقي التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"تلجرام"، بهدف "الحفاظ على السلام"، وسط مظاهرات تضرب مدن البلاد منذ أيام، وفق تقارير نقلها موقع سكاي نيوزوفي وقت سابق قالت وسائل إعلام محلية إن التطبيقين تعذر استخدامهما عبر الهواتف

متابعات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن السلطات حجبت بشكل مؤقت تطبيقي التواصل الاجتماعي “إنستجرام” و”تلجرام”، بهدف “الحفاظ على السلام”، وسط مظاهرات تضرب مدن البلاد منذ أيام، وفق تقارير نقلها موقع سكاي نيوز

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام محلية إن التطبيقين تعذر استخدامهما عبر الهواتف المحمولة داخل البلاد، بعد ظهر الأحد.

والتطبيقان المذكوران هما “إنستجرام” للصور، و”تلجرام” للرسائل النصية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “تلجرام” بافيل دوروف المعلومات بشأن الحجب.

وقال في تغريدة إن “السلطات الإيرانية تمنع الدخول إلى تلجرام على أكثرية الإيرانيين بعد رفضنا علنا إغلاق قناة (صداى مردم) وغيرها من القنوات التي تحتج سلميا”.

وحلت “صداى مردم” محل قناة “آمد نيوز” التي تشكل إحدى أضخم قنوات المعارضة الإيرانية على “تلجرام”، وتعد أكثر من 1.3 مليون متابع، وأزيلت بطلب من الحكومة السبت.

وتحاول الحكومة الإيرانية منع انتشار الاحتجاجات التي ضربت البلاد مدنا عديدة الأيام الماضية، اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية، بالتضييق على وسائل الإعلام.

وتتهم السلطات الإيرانية مجموعات “معادية للثورة” في الخارج باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق “تلغرام”، للتحريض على العنف أثناء التظاهرات.

كما غرّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، مجددا بشأن الاحتجاجات المندلعة في إيران تنديدا بالفساد وغلاء الأسعار.

وقال ترامب عبر تويتر :” خيرا فطن الإيرانيون إلى أن أموالهم تسرق وتبدد على الإرهاب. يبدو أنهم لن يتحملوا هذا الوضع لمدة أطول. الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان”.

ويأتي تعليق الرئيس الأميركي في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الاحتجاجات في إيران فأكثر فأكر إذ وصلت في يومها الرابع إلى أكثر من 40 مدينة إيرانية، وفق معلومات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في مواجهة المحتجين وقتلت اثنين منهم غربي البلاد، وأوقعت عشرات الجرحى واعتقلت عشرات آخرين، بعدما اعتبرت الحكومة التظاهرات تجمعات غير شرعية.

وكان ترامب غرّد، السبت، بشأن احتجاجات الإيرانيين قائلا إن”الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وسيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خياراته”.

وبدأت الاحتجاجات في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد الخميس، احتجاجا على غلاء أسعار بعض السلع الأساسية.