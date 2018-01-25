في إعادة لنسخة 2016.. مصر وتونس يتأهلان لنهائيات إفريقيا لليد

_ وصلا لبطولة العالم.. وصراع بين المغرب وأنجولا علي البطاقة الثالثةعلي المصريتأهل منتخبا مصر "حامل اللقب" وتونس "الوصيف"، لنهائي بطولة أمم أفريقيا، في نسختها رقم 23 المقامة حاليا بالعاصمة الجابونية ليبروفيل، التي تختتم يوم السبت المقبل، عقب فوزهما علي المغرب وأنجولا علي التوالي.ولم يجد

_ وصلا لبطولة العالم.. وصراع بين المغرب وأنجولا علي البطاقة الثالثة





علي المصري

تأهل منتخبا مصر “حامل اللقب” وتونس “الوصيف”، لنهائي بطولة أمم أفريقيا، في نسختها رقم 23 المقامة حاليا بالعاصمة الجابونية ليبروفيل، التي تختتم يوم السبت المقبل، عقب فوزهما علي المغرب وأنجولا علي التوالي.

ولم يجد منتخب مصر صعوبة تذكر في مباراة المغرب، وسيطر علي مجريات اللقاء، واكتسح الشوط الأول بنتيجة 14_4، وواصل منتخب الفراعنة تفوقه خلال الشوط الثاني، الذي انتهي بفوز مصر بنتيجة 31_19 وحسم تأهله لنهائي البطولة للمرة الثانية علي التوالي.

ونجح المنتخب التونسي، في بلوغ المباراة النهائية بفوزه على نظيره الأنجولي، في مباراة نصف النهائي اﻷخر، بنتيجة 34-14، ودخل منتخب نسور قرطاج، اللقاء بقوة، وسيطر على مجريات الأمور، ليحسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16-3، ليتأهل للمباراة النهائية للمرة التاسعة علي التوالي.

وحجز منتخبا مصر وتونس أول تذكرتين عن قارة أفريقيا لبطولة العالم، حيث تنص اللوائح علي تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من أمم أفريقيا لبطولة العالم، والتى تقام العام المقبل فى كلا من ألمانيا والدنمارك.

ويقام لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بين المغرب

وأنجولا التي سقطت أمام نسور قرطاج، في لقاء نصف النهائي الأول للبطولة، ويرافق الفائز من تلك المباراة، منتخبا مصر وتونس لبطولة العالم.

وفي مباراة تحديد المركز التاسع، تغلبت الكاميرون علي نيجيريا 27_19، وفي لقاءات ترتيب المراكز من الخامس للثامن، فازت الجزائر علي جمهورية الكونغو بنتيجة 29_27، وخطفت الجابون صاحبة الأرض والجمهور، فوزا شاقا من الكونغو بنتيجة 31_30.