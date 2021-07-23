سيـــاســة

في إطار مبادرة «معاً نبني المستقبل».. السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية

بمناطق شرق وغرب المحافظة
محمود خاطر 10:58 ص, الجمعة, 23 يوليو 21 10:58 ص, الجمعة, 23 يوليو 21

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة “معاً نبني المستقبل” بمناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن أعمال التطوير التي تفقدها السيسي تشمل مجموعة محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كم لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير امتداداً لمناطق شرق الإسكندرية.

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أما عن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض تسع حارات بكل إتجاه بطول ٥٠ كم، ممتد في إتجاه غرب الإسكندرية، وكذا عدد أربعة محاور ربط عرضية على الطريق الساحلي بطول 14 كم لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد بعرض ثماني حارات بكل اتجاه.

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بقلم محمود خاطر

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