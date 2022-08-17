في إطار تنفيذ المشروع القومي وزيادة السعة التخزينية.. مدبولي : الرئيس وجهنا بزيادة الشراكات لتوطين صوامع الغلال

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة إجراءات التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أشار رئيس الوزراء، في مستهلّ اللقاء، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضرورة اتخاذ ما من شأنه توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السَّعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين بمختلف المحافظات.

وكذلك تأكيد أهمية عقد المزيد من الشراكات في هذا المجال، سعيًا لنقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية، وبما يسهم في توطين هذه الصناعة المهمة.

وقال رئيس الوزراء إن ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير القدرات التخزينية للغلال والحبوب، من خلال إنشاء منظومة الصوامع، أسهم بشكل كبير في تمكين الدولة من مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، وتوفير الاحتياجات، وتحقيق الأمن الغذائي المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة العمل على وجود رصيد آمن لمخزون السلع الإستراتيجية الأساسية.

وعرَض وزير التموين، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات لبدء تنفيذ صوامع تخزين جديدة في توشكي تصل سَعتها التخزينية إلى نحو 500 ألف طن قمح، وأوضح أنه تمّت الترسية على الشركة المنفذة، استعدادًا لبدء أعمال التنفيذ.

وأضاف الوزير أن هناك صوامع أخرى يتم العمل على تنفيذها في مشروع “مستقبل مصر”، تصل سعتها التخزينية إلى نحو 120 ألف طن، وتمت أيضًا ترسية أعمال تلك الصوامع على الشركات المنفِّذة.

ونوه وزير التموين بخطة الدولة للتوسع في إقامة المزيد من الصوامع، خاصة بالمناطق التي تشهد توسعات في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، سعيًا لإتاحة سِعات تخزينية إضافية تسهم في المحافظة على مخزون المحاصيل الإستراتيجية، وتقليل الفاقد منها.