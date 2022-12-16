في إطار المبادرة الوطنية للصناعة.. توقيع بروتوكول تعاون بين «المركزى للتعمير» وشركة «ابدأ»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، قد وقع بروتوكول تعاون مشترك، مع شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات، ممثلة فى شركة بيكو، لتجميع الآلات الثقيلة، وذلك فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن بروتوكول التعاون، ينص على قيام الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء، بتقديم خدمات التدريب الحرفي لحرف التشييد والبناء، والتدريب التخصصي على المعدات الثقيلة المستخدمة في قطاع التشييد والبناء، بمراكز التدريب التابعة للجهاز، وتقديم الدعم الفني اللازم في أي من مجالات التدريب التي يوفرها الجهاز، والتي من شأنها تنفيذ أهداف المبادرة الوطنية لدعم وتطوير الصناعة المصرية.

وقع بروتوكول التعاون، كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وشهير محمود يحيى العيسوى، العضو المنتدب لشركة بيكو لتجميع الآلات الثقيلة، وذلك بحضور قيادات الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس هشام فوزى، رئيس جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء، ورئيس مجلس إدارة شركة بيكو، وممثلين عن شركة ابدأ لتنمية المشروعات، وشركة بيكو.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء، لديه 29 مركز تدريب حرفى موزعة على محافظات الجمهورية، ومراكز تدريب على المعدات الثقيلة، بمدينة العاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بجانب 6 أقسام للتدريب على المعدات الثقيلة موزعة على بعض المراكز الحرفية (بورسعيد – السويس – برج العرب – الرأس السوداء – أسيوط – السادات)، ومركزان للتدريب التخصصى بمنطقة جسر السويس، ومدينة 6 أكتوبر.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تتنوع مجالات التدريب بجهاز التدريب على حرف التشييد والبناء، وتشمل، التدريب الحرفي على حرف التشييد والبناء، حيث يقوم جهاز التدريب بتأهيل المتدربين على أعمال الحرف (نجار مسلح / حداد مسلح / مبانى / بياض المحارة / نجارة العمارة / التركيبات الكهربائية / التركيبات الصحية / الأعمال المعدنية والألوميتال / البلاط / الدهانات)، وتبلغ مدة الدورات التدريبية الأساسية 40 يوماً تدريبياً، وتستهدف تلك الدورات الفئات التالية (المتقدمين العاديين “جميع الفئات” – التدريب الصيفى لطلبة الجامعات – طلبة المدارس الفنية الصناعية “التعليم المزدوج” – التدريب التحويلى لعمال المصالح الحكومية)، كما يتم عقد دورات خاصة حسب طلب الجهة الطالبة للتدريب فى المواعيد التى يُتفق عليها.

وأضاف اللواء محمود نصار: يقوم جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء، أيضاً، بعقد دورات تدريبية على المعدات الثقيلة، من خلال مراكز التدريب على المعدات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وكذا أقسام التدريب على المعدات الثقيلة الموزعة على بعض المراكز الحرفية بالمحافظات، حيث يتم عقد الدورات التدريبية أو إجراء الاختبارات لجميع المتقدمين سواء مصريون بدون عمل، أو من العاملين بالشركات الاستثمارية، والقطاعين العام الخاص، وكذا لغير المصريين المقيمين بمصر على المعدات الثقيلة (بلدوزر / لودر / جريدر / حفار / سكريبر / هراس / عربة قلاب / ونش برجى / ونش تلسكوبى / ونش شوكة).

وتابع، ويشمل التدريب على المعدات الثقيلة 3 أنواع للتدريب، وهى، التدريب على تشغيل المعدات، ومدته 4 أسابيع، ويحصل بعدها المتدرب على شهادة إتمام الدورة، ورخصة معتمدة لمزاولة التشغيل داخل موقع العمل، وكذا التدريب على أعمال الميكانيكا “صيانة وإصلاح”، ويتم تدريب المتقدم على أحد الأقسام ( هيدروليك / محركات / عربة سفلى / كهرباء / لحام وتشغيل معادن)، ويتم التدريب بكل قسم (لمدة أسبوعين، وذلك بعد إجراء اختبار لتحديد مستوى المتقدم للحصول على الدورة، وبعد إتمام الدورة بنجاح يحصل على شهادة معتمدة، إضافة إلى اختبارات تحديد مستوى (اختبار اليوم الواحد)، ويتم للمتقدمين سواء على التشغيل أو الصيانة والإصلاح.

وأشار المهندس هشام فوزى، رئيس جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء، إلى أنه تم تجديد اعتماد مركز التدريب التخصصي بجسر السويس، كمركز قومي من قِبَلِ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف إعداد مدربين لغير شاغلى الوظائف التخصصية، وتنفيذ برنامج العاملين بالوظائف الحرفية والخدمات المعاونة، وتنفيذ العديد من الدورات الهندسية مثل (برنامج Revit – Primavera – التصميم الهندسى للطرق – محترف إدارة المشروعات PMP – Management – صيانة الطرق – تخطيط نقل وهندسة المرور).

رئيس جهاز التدريب: استحداث مجالات جديدة تخدم مجال التشييد والبناء

وأضاف رئيس جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء، أنه تم مؤخراً استحداث مجالات جديدة تخدم مجال التشييد والبناء، ومنها (معمل اختبارات الطرق والتربة والخرسانة – محطات الخرسانة الجاهزة)، لإتاحة المزيد من مجالات التأهيل للشباب، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة العمالة الفنية في مجال البناء والتشييد، ومحاربة البطالة، وتوفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة “، من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يقوم جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء بتدريب 2700 شاب من شباب القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” على أعمال التطوير الحضري والعمراني، بما في ذلك تجميل الطرق، وواجهات المساكن، ومداخل القرى، وأعمال الكهرباء والنجارة، وكذلك أعمال السباكة للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، بهدف تعزيز قدرات النساء والشباب بهذه القرى، ومشاركتهم الفعالة في العملية التنموية، وكذا توفير فرص التأهيل والتدريب، وتنفيذ الرؤية المجتمعية التنموية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والحد من انتشارها بين مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب، تفادياً للأضرار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها.