متحدث الرئاسة : جولة الرئيس بسلطنة عمان والبحرين في إطار العلاقات مع الأشقاء (فيديو)

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الخليج والتي تشمل سلطنة عمان، ومملكة البحرين تأتي في إطار العلاقات المصرية العربية والخليجية مع الأشقاء.

و أضاف راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، أنه تم اليوم عقد قمة لأول مرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وهيثم بن طارق منذ توليه حكم سلطنة عمان، وكان اللقاء مثمر حيث تجمع البلدين علاقات مميزة.

وتابع راضي أن مواقف سلطنة عمان متزنة خلال 50 عاما ماضية، وكانت بها حكمة وشفافية، حيث كانت مسقط داعمة لمصر في محطات فارقة مفصلية.

وأوضح راضي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان تجسد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وستتركز على زيادة الاستثمارات بين البلدين.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن هناك مائدة مستديرة تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بعض رجال الأعمال العمانيين وعدد من الوزراء المصريين.

وأشار راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرافقه في تلك الجولة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعدد من رجال الأعمال.

وقال راضي أن القمة التي تجمع مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مصر، والعراق، والأردن، والتي ستقام في جدة سيتم خلالها مناقشة العديد من الملفات.