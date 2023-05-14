«في إطار التعاون الأكاديمي».. جامعة نيو جيزة تستقبل وفدًا من جامعة (UCL) الإنجليزية

استقبلت جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، وفد رفيع المستوى من جامعة (UCL) University College London، المصنفة ضمن أفضل عشر جامعات في العالم والأولى على مستوى المملكة المتحدة.

وتأتي الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، فى إطار التعاون الأكاديمي بين الجامعتين،

وتضمنت الزيارة العديد من الفعاليات المختلفة منها، اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإلقاء محاضرة لطلاب الجامعة، ومتابعة سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل.

وضم الوفد عددا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة (UCL)، على رأسهم كل من الدكتور جون ميتشيل، أستاذ هندسة أنظمة الاتصالات ومدير مشارك لمركز التعليم الهندسي فى الجامعة، والدكتورة ايمانويلا تيللى، أستاذ الهندسة ومدير برنامج الهندسة المتكاملة، وعدد من أعضاء التدريس.

وناقش الوفد مع الدكتور على جبر، عميد كلية الهندسة بجامعة الجيزة الجديدة (NGU) ، سبل تعزيز التعاون المشترك والأبحاث العلمية والتدريب الأكاديمي والتبادل الثقافي بين الجامعتين.

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة (NGU) ، بالشراكة مع جامعة (UCL) University College London.

وأوضح أن جامعة UCL، لديها سمعة أكاديمية متميزة، ولها خبرات كبيرة، و تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء.

ولفت إلى أن التعاون الأكاديمي مع جامعة مصنفة ضمن أفضل عشر جامعات في العالم، يوفر للطلاب مستوى تعليمي بمعايير وجودة عالمية.

وأضاف أن جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، مستمرة في تعزيز شراكتها الأكاديمية مع الجامعات العالمية المرموقة.

واستكمل أن الجامعة تعمل على توسيع قاعدة تعاونها الدولي، وتطوير الأبحاث والبرامج الأكاديمية، وتقديم تجارب تعليمية متميزة لطلابها.

وقال الدكتور على جبر، عميد كلية الهندسة في جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، إن الشراكة بين الجامعتين ترتكز على منهجية التفكير الإبداعي، وذلك من خلال نهج تقدمي في التدريس والبحث، يسعى من خلاله الأكاديميين والطلاب إلى إحداث تأثير على مشاكل العالم الحقيقي، وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلية والعالمية.

من جانبه اعرب الدكتور جون ميتشيل، عن سعادته بتواجده في NGU، والتعاون القوي مع الجامعة.

ولفت الي أن الجامعة تتمتع بجودة تعليمية متميزة، وأن الفريق انبهر بما شاهده من مرافق وامكانيات ومستوى الطلاب.

وأوضح أن جامعة الجيزة الجديدة بالتعاون جامعة (UCL) يقدمان أحد أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، من خلال البرامج الدراسية والأبحاث العلمية، وجودة الحياة الطلابية.

وأضاف أن الطلاب استطاعوا تحويل المحاضرات والأفكار من فكرة نظرية إلى تنفيذية وقاموا بتطوير النماذج والتصميمات بمعايير عالية جدًا، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي لطلاب الجامعة.