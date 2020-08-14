في إطار التضامن مع الأشقاء الأفارقة .. مصر ترسل طائرتي مساعدات إلى السودان (فيديو)

على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال

أكد العميد تامر الرفاعي ، المتحدث باسم القوات المسلحة ، أن طائرتين عسكريتين أقلعتا على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال، مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة.

ويأتي ذلك فى إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة، وبتوجيهـات مـن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم المعاونة للأشقاء فى جمهورية السودان.

وأشار إلى أن تلك المساعدات تأكيد لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة، وترسيخ لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.

ومن جانبه، قدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للقيادة المصرية التى دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.