«في إطار إكسبو دبي 2020».. اتحاد الغرف التجارية ينظم لقاء بين رجال الأعمال في منتدى مجلس الأعمال العربي الروسي

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تنظيم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لقاءً مع وفد من كبار رجال الأعمال المعنيين في منتدى مجلس الأعمال العربي الروسي، وذلك في إطار فاعليات إكسبو دبي 2020 في مدينة دبي خلال الفترة من 25 – 26 يناير 2020 .

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اللقاء يأتي في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجمهورية روسيا الاتحادية والعمل على زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بينهما.

ومن المقرر حسب منشور صادر عن الاتحاد العام للغرفة التجارية أن اللقاء سيكون تحت عنوان “ورسيا والعالم العربي – الفرص الجديدة في الواقع الجديد”، وذلك بتنظيم مشترك من اتحاد الغرفة العربية والقسم الروسي لمجلس الأعمال العربي الروسي واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات المتحدة.

وأعتبرت الغرفة التجارية المصرية أن هذا الحدث يعد فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتطوير الأعمال والبحث عن مجالات جديدة للتعاون المشترك بين رجال الأعمال العرب ومجتمع رجال الأعمال الروسي.

ويتيح عقد لقاءات ثنائية ومباحثات عمل على كل المستويات والأنشطة التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وفرصة للتعرف على مجالات التعاون المشترك في الاستثمارات في البنية التحتية وقطاعات الصناعة والزراعة ومنتجات الحلال والطب والصيدلة ونظم المعلومات والاقتصاد الرقمي، كما يتضمن المنتدى جلسة خاصة لسيدات الأعمال بعنوان صاحبات الأعمال في عالم اليوم.

وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية بموافاته بالجهات الراغبة في المشاركة في الحدث في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن مصر تشارك في معرض إكسبو 2020 الذي ينعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من أول أكتوبر الماضي حتى نهاية مارس الماضي بمشاركة عدد كبير من دول العالم، وبعدد أجنحة دولية يتجاوز 191 جناحًا تشتمل على أبرز التصميمات والإنجازات في مختلف المجالات العلمية والهندسية والثقافية والفنية للدول المشاركة.

واعتبرت الجهات المعنية أن المعرض يعد فرصة لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في اطار رؤية مصر 2030 .

يتكون المعرض من أجنحة المنظمات الدولية والمجتمع المدني التي تعطي فرصة للاطلاع على آليات عمل تلك المنظمات لمواجهة التحديات العالمية، أما القسم الثاني فهو للأجنحة الخاصة، في تجربة تجمع بين التعليم والترفيه والتشويق .



والقسم الثالث هو أجنحة الشركاء للإمارات العربية المتحدة الذين ساهموا في نجاح تنظيم المعرض، وهو يعرض الابتكارات والخبرات ذات الطراز الرفيع، وأخيرا أجنحة 192 دولة حول العالم، الذي لأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص، لاكتشاف ما يتفرد به كل بلد .