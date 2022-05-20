في إسكندرية.. لكل شاطئ لون والحجز أون لاين

بمجرد أن تطأ قدماك اليوم على شواطئ الإسكندرية ستدرك أنك ذهبت لإحدى قرى الساحل الشمالي ، وذلك لما اتخذته المحافظة من نمط جديد عليها اتبعته بكافة شواطئها لموسم صيف 2022.

توحيد ألوان الشماسي وزي العاملين بـ23 شاطئا

و اتسمت بالألوان المُبهجة والمتناسقة و تلونت شواطئها بألوان الشماسي المُوحدة ليتميز كل شاطئ بلون مُبهج دون غيره، مع توحيد ألوان المقاعد باللون الأبيض بكافة الشواطئ ، وكذلك توحيد لون ملابس العاملين بالشواطئ بألوان الشماسي.

شواطئ إسكندرية



وتم توحيد لون الوحدات الشاطئية الجديدة أيضاً التي تم إستبدالها مؤخراً بـ “الكونتينرز” ، وذلك دون أي مظاهر دعائية أعلى الشماسي أو الوحدات سوى توحيد لوجو كلمة “الإسكندرية” فقط بالنمط اليوناني، والتي تم تطبيقها في 23 شاطئا حتى الآن.

شاطئ ستانلى



حالة من الرقي والبهجة خطفت أنظار مُصطافي الشواطئ بأجازة عيد الفطر الماضية ، وأصبحت كاملة العدد حينها، في ظل متابعة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كافة الشواطئ بشكل لحظي من خلال فريق عمل مُدرب لاستقبال الشكاوى وحلها لحظياً، على الرغم من أن سياحة الإسكندرية رفعت “الراية الحمراء” بأغلب شواطئها تجنباً لنزول مياه البحر لظاهرة المد والجزر ، إلا أن روداه فضلو البقاء على رمال الشواطئ طوال اليوم.

شواطئ إسكندرية بألوان الساحل الشمالي في صيف 2022



وفي غضون ذلك تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تم التقاطها بشكل شخصي لشواطئ الإسكندرية لهذا الموسم الصيفي المُميز حملت عنوان “عن جمال شواطئ إسكندرية”، والتي أظهرت نتائجها فعليا من خلال استمرار ارتياد الشواطئ خلال تلك الأيام على الرغم من انتهاء أجازة عيد الفطر وبدء موسم الامتحانات.



وتُشير تلك المشاهد إلى صيف ساخن مُكتمل العدد ، في حين تم تثبيت أسعار تذاكر دخول الشواطئ مثلما كان بالعام الماضي، باعتبارها المتنفس الوحيد لمواطني الثغر، تجنباً لتحميل أعباء على كاهل الأسر السكندرية وغيرها من المُصطافين بالمحافظات المجاورة.

مسابقة لاختيار أجمل شاطىء نهاية الموسم



وفي هذا الصدد، أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أنه سيتم تنظيم مسابقة لاختيار أجمل شاطىء على مستوى الإسكندرية في نهاية موسم الصيف، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لاختيار الشاطىء وفقًا للمعايير التي ستضعها المحافظة، مُضيفاً بأنه سيتم تخصيص مكافآت مجزية لأصحاب المراكز المتقدمة.

توحيد لوجو الإسكندرية على الوحدات الشاطئية



وكان “الشريف” اجتمع مؤخراً بمُستأجري الشواطئ وألزمهم بتصميمات ومفردات مشروع الهوية البصرية – تحديد هوية سياحية للإسكندرية – وعلى رأسها عمل نموذج موحد لبوابات الشواطىء، والالتزام بألوان الشماسي والكراسي، وتنظيم شكل الوحدات الشاطئية كالكافيتريات وغرف خلع الملابس والإسعاف وغيرها بما يتناسب مع عناصر المشروع، وذلك دون حجب رؤية البحر عن المواطنين.

جانب من الوحدات الشاطئية



وقال “الشريف” إن المحافظة تعمل في إطار مشروع الهوية البصرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر، مؤكداً أنه يتم تطبيق جميع مفردات وعناصر الهوية البصرية، المستوحاة من تاريخ الإسكندرية عبر السنين، على جميع الشواطىء ، وتقديم خدمة مميزة للمصطافين، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى لكورنيش الإسكندرية الذي يُعد مقصدا سياحيا جاذبا.

كورنيش الإسكندرية



يُشار إلى أن رؤية مشروع الهوية البصرية المُنفذة على شواطىء الإسكندرية شملت توحيد بوابات الشواطىء، ودهان الأسوار الخارجية، وأكشاك الخدمات “غرف خلع الملابس والأمن”، واللوحات الإرشادية، وتمهيد مداخل الشواطىء من ممشى الكورنيش، والشمسيات والكراسي وزي العاملين، وتهيئة مداخل الكافيهات والشواطىء، ومنع أي منشآت حاجبة للرؤية.

السياحة والمصايف : حملات توعوية للقضاء على ظاهرة الإكراميات



من ناحيته، أشار اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بأن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها بشأن استقبال الموسم الصيفي الجديد 2022، أبرزها تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني ، وتوحيد ألوان الشماسي لكل شاطئ، وتجديد “الكونتينرز” وحملات توعوية للقضاء على ظاهرة الإكراميات، وكذلك وضع تعليمات مشددة إلزامية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورفع كفاءة 21 وحدة طبية شاطئية مزودة بأسطوانات الأوكسجين و الإسعافات الأولية ، مع نشر أرقام لتلقي شكاوي المواطنين علي بوابات الشواطئ.

اللواء جمال رشاد



وأشار “رشاد” إلى أن الإدارة تسعى لتكثيف الدورات التدريبية الموجهة لعمال الإنقاذ بالشواطىء بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “مصر بلا غرقى”.