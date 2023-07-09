في أول يوم لبدء تداول أسهمها بالبورصة المصرية.. تعرف على مجموعة طاقة عربية‎

بدأ اليوم الأحد بالبورصة المصرية التداول على أسهم شركة طاقة عربية، المتخصصة في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط.

تغطي طاقة عربية الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، كهرباء، طاقة متجددة، منتجات بترولية، ومياه في50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل منزلي، صناعي، تجاري، وسياحي.

تقوم المجموعة بالاستثمار، بناء، تشغيل، وصيانة البنية التحتية للطاقة بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، توليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تموين وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات في جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات “طاقة”، وتموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي من خلال محطات “ماستر جاس”، فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG) لتوصيل الغاز إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز في جميع أنحاء مصر والمنطقة.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم “طاقة عربية” بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676,176,900 جنيه مصري وتسكينها في قطاع المرافق.