في أول يوم عمل.. نشاط مكثف لشريف إسماعيل

- رئيس الوزراء يعقد 4 اجتماعات أبرزها مع وزيرى البترول والماليةأحمد الدسوقىعاد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رسميا اليوم، إلى مزاولة عمله بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب المرض.وكان إسماعيل قد طار إلى ألمانيا أواخر نوفمبر الماضى بهدف العلاج وإجراء عملية جراحية، ثم عاد إلى القاه

– رئيس الوزراء يعقد 4 اجتماعات أبرزها مع وزيرى البترول والمالية

أحمد الدسوقى

عاد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رسميا اليوم، إلى مزاولة عمله بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب المرض.

وكان إسماعيل قد طار إلى ألمانيا أواخر نوفمبر الماضى بهدف العلاج وإجراء عملية جراحية، ثم عاد إلى القاهرة لإجراء فترة نقاهة، وخلفه فى مهام عمله بشكل مؤقت المهندس مصطفى مدبولى.

وبدأ النشاط فى اليوم الأول لإسماعيل واضحا بشكل كبير، حيث عقد 4 اجتماعات بدأها بلقاء المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل لبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين الجارى إعدادها في الفترة الحالية، ثم تبعها بلقاء كيتاك ليم سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة مع المنظمة البحرية الدولية.

وترأس رئيس الوزراء المهندس اجتماعا للوقوف على الموقف الحالي لعمليات البحث والتنقيب والاستكشاف والتكرير وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل سواء ما تم الانتهاء منه حتى الآن أو الخطط الجارى تنفيذها مستقبلاً، حضره المهندس طارق الملا وزير البترول يرافقه عدد من مسئولي الوزارة، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات العاملة في هذا المجال.

والتقى عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى لقانون التأمين الصحي الجديد.

وظهر إسماعيل لأول مرة بعد فترة علاجه أثناء التعديل الوزارى المحدود فى منتصف الشهر الجارى لحقائب: “الثقافة، السياحة، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية “إلا أن التعب كان واضحا عليه.

ورغم غياب إسماعيل عن المشهد تماماً خلال فترة مرضه وتواجده بألمانيا إلا أن اسمه ظل حاضرا بقوة فى كل الافتتاحات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروعات على مدار الشهرين الماضيين.