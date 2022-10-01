في أول يوم .. «عاشور والخشت» يتابعان انتظام الدراسة بجامعة القاهرة (صور)

تفقّد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ود. محمد عثمان الخشت، القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم السبت، مقر جامعة القاهرة؛ وذلك لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد 2022/ 2023 والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

في بداية الزيارة أدى الوزير ورئيس الجامعة تحية العلم وسط قيادات الجامعة والطلاب، واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد.

وكذلك الاطمئنان على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية داخل مباني الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب الجامعة بشكل مُنظم.

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أكد د. أيمن عاشور أن جامعة القاهرة تُعدّ من أقدم وأعرق الجامعات الحكومية وتضم نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين.

وأشار إلى أن الجامعات الحكومية لها دور كبير في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر.

وأشاد الوزير بالمشروعات المختلفة التي تنفذها جامعة القاهرة؛ ومنها تطوير مباني الكليات، ورفع كفاءة مباني المدن الجامعية والمستشفيات الجامعية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية.

وأشار الوزير إلى ضرورة فرض الانضباط بمختلف المؤسسات التعليمية، وتأكيد أهمية تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة.

وذلك ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مؤكدًا قيام الجامعات بالاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وإقامة عدد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المُختلفة؛ لتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية انتصارات أكتوبر، والتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة، ومساندة الشعب المصري لجيشه في تحقيقه هذا النصر العظيم.

ونوه الوزير باستعداد الجامعات لتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الفنية والثقافية والرياضية)؛ لدورها الهام في اكتشاف وصقل المواهب والقدرات التي يملكها الطلاب.

وشدد الوزير على أهمية عقد الندوات التثقيفية والتوعوية؛ لتنمية الحِث والوعي القومي لدى الطلاب، ومحاربة الأفكار المُتطرفة وغير السوية.

وكذلك تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات بكل أنحاء الجمهورية.

من جانبه أشار د. محمد الخشت إلى أنه تم إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي 2022/ 2023.

ولفت إلى أن الجامعة لديها خطة تنفيذية متكاملة للأنشطة الطلابية فى كل المجالات الثقافية والرياضية والفنية؛ بهدف إعداد وتأهيل الطالب الجامعي، وبناء شخصيته المتكاملة.

وأكد الخشت التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الكليات؛ لضمان حُسن سير العملية التعليمية بنجاح.

وافتتح د. أيمن عاشور ود. محمد الخشت، معرض الأنشطة والمُبادرات الطلابية المُقام بالحرم الجامعي، والذي عرض فيه الطلاب العديد من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة.

فضلًا عن الاستماع إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية.