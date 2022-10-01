في أول يوم دراسة.. «عاشور» يزور جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية

تفقّد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم، مقر جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، وذلك في إطار جولات الوزير التفقدية للجامعات للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، في أول يوم دراسي.

رافق الوزير في جولته د. هبة سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة، ود. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء.

وكذلك د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، و أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الزيارة، تفقّد الوزير مباني الجامعة والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمكتبة؛ للاطمئنان على جاهزيتها.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل المعاصر.

ولفت إلى أن الجامعات التكنولوجية تقوم بعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية ذات الخبرة العالية في هذا المجال.

وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف المؤسسات الصناعية والشركات والمصانع بالمجتمع المحلي المحيط؛ بهدف تأهيل وتدريب خريجي هذه الجامعات ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي.

وأشار د. عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى أن الجامعة تم إنشاؤها على مساحة 1000 فدان، وبتكلفة إجمالية بلغت 724.5 مليون جنيه.

وتضم الجامعة مبنى صندوق تطوير التعليم، ومبنى إدارة الجامعة، وعدد 2 مبنى للفصول الدراسية، ومبنى الورش والمعامل.

وأضاف عبد الغفار أنه تم توفير جميع مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بها، فضلًا عن تجهيزها بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بالجامعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، خلال العام الدراسي 2022/ 2023.

وتشمل تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا السكك الحديد، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والتخصصات الصحية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/ 2023، وهي:

جامعة الغربية التكنولوجية

جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية

جامعة برج العرب التكنولوجية

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية

وتقدم الجامعات التكنولوجية العديد من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة التي تؤهل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي.