في أول موقف.. مصر تحذر من تداعيات مقتل على عبد صالح

سمر السيد أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مساء اليوم الاثنين في بيان عن قلق مصر البالغ إزاء التطورات المؤسفة التي يشهدها اليمن الشقيق، والتي أسفرت عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح علي…

سمر السيد

أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مساء اليوم الاثنين في بيان عن قلق مصر البالغ إزاء التطورات المؤسفة التي يشهدها اليمن الشقيق، والتي أسفرت عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح علي يد عناصر ميليشيات الحوثي

وصفت مصر تلك الخطوة بأنها “تصعيد خطير لحدة الانقسام والتوتر في اليمن”.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن “تلك التطورات هي انعكاس آخر لخطورة الأزمة التي يمر بها اليمن خلال السنوات الأخيرة نتيجة الانقلاب علي الشرعية والتدخلات الخارجية السلبية، والتي أفضت إلي حلقة مفرغة من العنف يدفع ثمنها الشعب اليمني الشقيق”.

وجدد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على “الموقف المصري الداعي إلي ضرورة الالتزام بالحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية”.

وحذر من مغبة تحول الوضع في اليمن إلي جرح غائر في ضمير الأمة العربية.

