في أول ظهور لها في السوق المالية.. أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي تقفز 20%

قفزت أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نحو 20% في أول ظهور لها في السوق اليوم الثلاثاء بعد طرحها العام الأولي بقيمة 6.1 مليار دولار والذي يعد أكبر طرح في المنطقة منذ طرح أسهم أرامكو السعودية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسهم هيئة كهرباء ومياه إلى 2.98 درهم (0.8114 دولار) في التعاملات المبكرة ارتفاعا من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.48 درهم للسهم.

هيرميس تتوقع أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي مؤهلة للدخول في مؤشر الأسواق الناشئة بسرعة

وقالت مجموعة هيرميس المالية القابضة في مذكرة للعملاء إنها تتوقع أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي مؤهلة للدخول في مؤشر الأسواق الناشئة بسرعة.

وإلى جانب جمع أموال لدبي يهدف الاكتتاب العام إلى مساعدة بورصة الإمارة على المنافسة بشكل أكثر فعالية مع المنافسين الأكبر في المنطقة مثل السعودية وأبوظبي.

بيع حصة 18%

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي في نشرة الإصدار إن حكومة دبي استهدفت من بيع حصة 18% تعزيز السيولة التجارية في سوق الأسهم ورفع مكانة الشركة لدى المستثمرين الدوليين.

ويمثل الطرح العام لاسهم هيئة كهرباء ومياه دبي الأكبر في دبي والأكبر في المنطقة منذ تحقيق الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية رقما قياسيا عالميا بلغ 29.4 مليار دولار.

وتأسّست هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا عام 1992 وكانت ديوا نتاج عملية اندماج ما بين دائرة مياه دبي وشركة كهرباء دبي، حيث كانتا تعملان بشكلٍ مستقل قبل ذلك الوقت.

أما الآن، تلتزم الهيئة بتوفير خدمات عالمية رائدة وحلول مبتكرة في مجال الطاقة انسجاماً مع المبادئ الثمانية لدبي، ووثيقة الخمسين، والأهداف الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشروع الطاقة الشمسية أحد مشروعات ديوا

ومن مشروعات ديوا مشروع الطاقة الشمسية المتمثل في إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وواحد من افكار جديدة تطبقها ديوا إذ ستصل طاقته الإنتاجية إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

ديوا الرقمية

وتسعى “ديوا الرقمية” إلى تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات مبتكرة في عملية تخزين الطاقة، ويشتمل محور تخزين الطاقة على عدة مبادرات فرعية، وهي إطلاق مبادرة أكبر محطة للطاقة الشمسية المركّزة، تعمل على مدار 24 ساعة، وتأسيس محطة توليد الكهرباء بالطاقة المائية المخزنة في حتا، حيث تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج العربي، علاوة على اختبار إمكانية تخزين الطاقة باستخدام مختلف تقنيات تخزين الطاقة كالبطاريات بأنواعها وطاقة الهيدروجين.

وتهدف دبي في الوقت الحالي إلى أن تكون أول إمارة تقوم بتوفير خدماتها من الكهرباء والمياه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيقوم هذا المحور الذي يندرج تحت اسم “رمّاس” بتوسيع نطاق استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي لتشمل جميع العمليات التشغيلية، بهدف رفع مستوى سعادة المتعاملين وزيادة الكفاءة والإنتاجية، ومن خلال هذا المحور، ستقوم الهيئة باعتماد أجهزة وخدمات ذاتية التعلم لتعزز تجربة المتعاملين، ودعم خدمات الموظفين، وتحسين الإنتاجية، بما في ذلك تحسين العمليات الرئيسية للشبكة.