اقتصاد وأسواق

في أول رد فعل للأسواق بعد تثبيت «حديد عز» أسعاره.. الحديد و الأسمنت يسجل تراجعا للمستهلك وسط هدوء الطلب

أعلي سعر سجله الأسمنت للمستهلك 1100 جنيه للطن
دعاء حسني 1:43 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 1:43 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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في أول رد فعل من السوق التجاري لقطاع مواد البناء ، علي تثبيت شركات الحديد الكبري لأسعارها لشهر ديسمبر وعلي راسهم حديد عز ، استقرت أسعار الحديد اليوم للمستهلك بين 14.9 الف جنيه للطن وحتي 15.5 الف جنيه للطن كحد أقصي، وسط هدوء في حركة الطلب تشهده الأسواق، وفقا لما اكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 أسعار الحديد للمستهلك اليوم

 يقول عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ”المال”، أنه رغم تثبيت  حديد عز لأسعاره عند 15 الف جنيه، الا ان اسعار الحديد للمستهلك في اتجاهها للهبوط ليسجل أعلي سعر بيع للمستهلك 15.5 ألف جنيه للطن، مقابل 15.8 الف جنيه سعر البيع للمستهلك مطلع الاسبوع الجاري.

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وارجع قاسم، تراجع أسعار بيع الحديد للمستهلك، لركود السوق حاليا، وقلة الطلب ومرور قطاع مواد البناء بحالة من الهدوء في القوة الشرائية.

ونشرت “المال” قائمة بأسعار شركات الحديد عن شهر ديسمبر الجاري، حيث أعلنت شركة حديد عز تثبيت أسعارها عند 15 ألف جنيه للطن، كما ثبتت شركات« حديد المصريين »و«السويس للصلب» أسعارهما عند 14.9 ألف حنيه للطن.

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وخفضت  شركتين فقط أسعارهم هم  « بشاي» و«مصر استيل» أسعارهم  بقيمة بين 250-300 جنيه .

وتبلغ  أسعار« بشاي»15 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع بدلا من 15.3 الف جنيه سعر بيعها الشهر الماضي، فيما تبلغ أسعار شركة  مصر استيل 14.85  الف جنيه للطن بتراجع بانخفاض قدره 250 جنيه عن سعره في نوفمبر البالغ 15.1 الف جنيه للطن.

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 أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم 

فيما أكد عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء ، أن أعلي سعر يسجله الأسمنت حاليا للمستهلك يبلغ 1100 جنيه للطن، وسط غياب الطلب علي الاسمنت في الاسواق.

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بقلم دعاء حسني

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