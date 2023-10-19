في أول رد رسمي لـ«المال».. «جوجل» تنفي حذف سيناء من خرائطها

نفت شركة جوجل مصر إجراء أي تغييرات علي طريقة عرض شبه جزيرة سيناء علي خرائطها.

وأوضحت الشركة للمال في أول رد رسمي علي حقيقة حذف سيناء من خرائط جوجل ماب أن خدمة google maps لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلي خريطة للدول بل تظهر فقط في حال البحث عنها.

يشار إلي أن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولو خلال الساعات الماضية منشورات تدعي أن جوجل، حذف اسم شبه جزيرة سيناء من خرائطه.

وجاءت تلك الادعاءات، في الوقت التي حذرت فيه مصر من مخططات لتهجير النازحين من غزة في سيناء علي خلفية الهجوم الذي تتعرض له الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.