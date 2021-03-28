في أول حدث من نوعه لدعم ريادة الأعمال شركة «IEVENTS» تقدم «EEA»

يمثل مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة العمود الفقري للاقتصاد المصري ، فقد استطاع رواد الأعمال خلال السنوات الأخيرة اقتحام جميع المجالات الاقتصادية وتأسيس شركات تعمل في نشاطات متنوعة، مما أثر بشكل إيجابي على تنمية قطاعات اقتصادية كثيرة، ووضوح فرص الاستثمار بها، خاصة مع الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بهذا المجال وتقديم التسهيلات والدعم حتى تخرج الأفكار المبتكرة إلى النور.

كما يساهم القطاع الخاص والمستثمرين أيضا بهذا المجال بشكل خاص، لما به من فرص ضخمة، وكذلك لتسهيل وصول الأفكار الجيدة لمرحلة التنفيذ.

وتعد منصة EEA الخاصة بتكريم رواد الأعمال مصدر للتواصل والتطوير لأصحاب كبرى الشركات الناشئة في مصر، إذ تساهم في تشجيعهم وتحفيزهم، وتمثل نقطة محورية لتوسيع نطاق أفكارهم وزيادة تواصلهم من خلال مشاركة قصصهم الملهمة وتجاربهم مع رواد الأعمال الناشئين، الذين تمكنوا من تحويل أفكارهم الطموحة إلى أعمال مزدهرة .

وفي أول حدث من نوعه في مصر تقيم EEA التابعة لشركة I-EVENTS والتي يرأسها عمرو منسى، حفل تكريم لإلقاء الضوء على النماذج المتميزة في هذا المجال، والاحتفال بأبرز رواد الأعمال والاعتراف بانجازاتهم في أكثر من 15 صناعة مختلفة، بحضور لجنة استشارية مكونة من نخبة من خبراء ريادة الأعمال، وهي فرصة حقيقية للشباب للتواصل مع رائدي المجالات المختلفة، ومع أصحاب المشروعات الأخرى مما سيعزز من عملية الابتكار، ويشجع على ظهور جيلا جديدا من رواد الأعمال.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في شهر مايو المقبل، ويكرم أبرز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، تقديرًا لجهودهم بحضور مجموعة متميزة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر في مختلف المجالات والصناعات المختلفة، بالإضافة إلى عدة لجنات تحكيم مخصصة لكافة فئات الصناعات التي يضمها EEA لتكريم أبرز كوادر رواد الأعمال من مختلف المجالات، وعلى رأسها الهندسة المعمارية والتصميم، الأزياء والمجوهرات، التجارة الإلكترونية، التعليم، الصحة البدنية ونمط الحياة الصحية، الأغذية والمشروبات، الخدمات الإعلامية والإعلانية، وريادة الأعمال الاجتماعية، والسياحة وغيرها، وتجمع أعضاء كل لجنة تحكيم كبار خبراء سوق ريادة الأعمال في جميع الصناعات لوضع معايير مناسبة لكافة المجالات.

وتضم اللجنة الاستشارية التي تساهم في إدارة وتنظيم الجوائز نخبة من أكبر وأنجح قادة ريادة الأعمال والاقتصاد في مصر وهم أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدى اليكتريك، علاء الدين سبع، الشريك المؤسس لشركة BPE Partners، أحمد حبيب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Harvest Holdings والعضو المؤسس لشركة EO Cairo، حسين الرفاعي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للهندسة والتجارة، دينا المفتي مؤسسة إنجاز مصر، ونيفين الطاهري، رئيس مجلس إدارة دلتا شيلد للاستثمار، وأنسي ساويرس، الشريك المؤسس والشريك الإداري في HOF Capital، وثريا إسماعيل، المديرة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية، ووائل الفخراني، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيكس الدولية.