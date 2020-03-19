في أول أيام القرار.. المطاعم تغلق أبوابها وتكتفي بـ«الديليفري»

قامت “المال” بجولة على المطاعم الشعبية والمطاعم الكبري في القاهرة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بغلقها من الساعة 7 مساء وحتي 6 صباحا وذلك حتي يوم 31 مارس الجاري.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص في مادته الأولى على : “تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي.

ويسري القرار على الكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) .

وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

إضافة إلي جميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

من جهته قال مدير إحدي فروع كنتاكي لـ”المال” إنه لم يتم حتي الآن التوصل إلى قرار بغلق صالة الطعام والاكتفاء بخدمة التوصيل أم يتم تطبيق قرار الغلق.

وأوضح أنه في انتظار قرار إدارة الشركة والذي سيحدد استمرار العمل بعد 7 مساء أم الغلق.

بينما أكد يسري مؤمن، صاحب محل مشويات في الوايلي أنه قام بسحب ترابيزات الأكل من المطعم والاكتفاء بخدمة التوصيل (الديليفيري ) وذلك لاستمرار العمل.

بينما أوضح ياسر أحمد صاحب مطعم فول وطعمية في العباسية أنه سيقوم بالالتزام بتطبيق القرار، مؤكدا أن الحالة البيعية انخفضت بشكل كبير منذ إنتشار فيروس كورونا.

وقال مصطفي سعيد صاحب محل كشري في حدائق القبة، إنه سيقوم بغلق صالة الطعام في المحل والاكتفاء بخدمة التوصيل للمنازل.

أكد سعيد أنه يتم متابعة الحالة الصحية لجميع العاملين في المحل والبالغ عددهم 6 أفراد إضافة إلي مندوبي التوصيل .

التموين: حملات مكثفة على المطاعم والمقاهي لتطبيق قرار الغلق

وأكد مصدر حكومي في وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ”المال”، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر تعليمات اليوم الي قطاعي الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وذلك لتطبيق القرار على أرض الواقع.

وقال المصدر إنه بداية من اليوم سيتم عمل حملات مكثفة على جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وسيارات الضبطية القضائية في المرور على الأسواق للتأكد من تطبيق المحال لقرار مجلس الوزراء.

وشدد المصدر أن من يخالف قرار الغلق سيتم تحويله الي نيابة أمن الدولة العليا طوارئ وذلك لردع كل من تسول له نفسه في الضرر بمصلحة المواطنين.

غرفة الجيزة: 4 توصيات لمواجهة «كورونا» بالمنشآت السياحية

في سياق متصل، وضعت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، 4 توصيات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19 “كورونا المستجد” بالمطاعم والمنشآت السياحية، حفاظاً على القوام الرئيسي لهذه المنشآت والعاملين لديهم.

وقال محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، إن غرفة الجيزة تؤيد جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الفيروس.

وأكد في تصريحات صحفية أنه لا بد أن نساند جميعاً الدولة المصرية للحفاظ علي صحة مواطنينا وهو الأمر الذي يجب أن نتعاون به جميعا سواء حكومة أو قطاع خاص.

وقال “امبابي” إن هناك بعض التوصيات التي نقترحها علي الجهات المعنية لضمان عدم وجود أية آثار سلبية علي قطاع المطاعم والفنادق والمنشات السياحية.

وأضاف أن منها مناشدة أصحاب المولات التجارية بإعفاء المستأجرين أصحاب السجلات التجارية التي تشمل المطاعم والكافيهات لمده 6 شهور من الإيجار الشهري.

وناشد وزير السياحة والآثار لمطالبة محافظ البنك المركزى بإصدار تعليماته للبنوك التجارية بإعطاء قروض مُيسرة لمده 3 سنوات على أن يبدأ أول قسط بعد 6 أشهر من استلام القرض لكل أصحاب الأنشطة التجارية التى يحمل نشاطها مطعما أو كافيه.

وأشار “نائب رئيس الغرفة”، إلى أن التوصيات تتضمن مخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية لإعفاء كل من يملك سجل تجارى نشاط مطعم أو كافيه لإعفاء أصحاب هذه الأنشطة من سداد التأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل والموظفين فى استمارة 2 لمده 6 شهور.

وأوضح أنه يجب مخاطبة وزير السياحه لمناشدة رئيس مجلس الوزراء لإعفاء أصحاب السجلات التجارية التى تحمل نشاط مطعم أو كافيه من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى.