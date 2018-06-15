في أول أيام العيد.. تكريم رئاسي لأسر الشهداء والمصابين

الرئيس يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة





الرئيس يشارك أبناء الشهداء فرحة العيد





تنظيم عروض فنية وفقرات ترفيهية بمركز المنارة وتوزيع الهدايا المادية والتذكارية للمئات من اسر الشهداء ومصابي العمليات والايتام ومتحدي الاعاقة





بدور إبراهيم

أدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة صلاة عيد الفطر المبارك ، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة ، بحضورالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وفضية الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من قادة وضباط ومقاتلوا القوات المسلحة والشرطة ، وعدد من ابناء الشهداء .

وألقي الدكتور أسامة الأزهرى من كبار علماء الأزهر الشريف خطبة عيد الفطر المبارك تحدث خلالها عن فضل القران في ارساء اسس الحضارة بما يحلملة القران من دعوة الي العلم والعمل واعمال العقل والترابط والتماسك والدعوة الي التكافل بين المجتمع واكتشاف وتنمية القدرات والملكات الابداعية التي تساهم في البناء والتنمية ومواجهة الصعاب من اجل تحقيق الاهداف والغايات .

عقب الصلاة وتأكيدا علي دعم واهتمام الدولة المصرية بابناء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والايتام ومتحدي الاعاقة ، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة المئات من الاسر المصرية مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، وذلك خلال الاحتفالية التي اقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة التضامن الاجتماعي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ، والتي تأتي تنفيذا للمبادرة التي اطلقها السيد الرئيس خلال الندوة التثقيفية السابعة والعشرين عرفانا ووفاءا لاسر الشهداء ومصابي العمليات من ابطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوي التطرف والارهاب ، والتأكيد علي رعاية واهتمام الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة بأعتبارهم فئة عزيزة من ابناء مصر .

تضمن الاحتفال الذي تنظمة ادارة الشئون المعنوية بمشاركة عدد من الشركات الوطنية المصرية علي مدار ايام عيد الفطر المبارك العديد من العروض الفنية والفقرات الترفيهية تشمل عروض السيرك والساحر ومسرح العرائس ، وتجهيز مناطق مفتوحة لالعاب الاطفال ، الي جانب توزيع العديد من الهدايا المادية والتذكارية للمئات من اسر الشهداء والمصابين .

وقد حرص الرئيس علي مصافحة الاسر المتواجدة بالاحتفال ومشاركتهم تناول وجبة الافطار ، مؤكدا علي اعتزاز وتقدير الشعب المصري بتضحيات أبناءه الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن استقراره .

كما قام الرئيس بتكريم عدد من ابناء الشهداء من المراحل العمرية المختلفة وتسليمهم عدد من الهدايا التذكارية ، ومشاركتهم مظاهر الفرحة بالعيد باعتبارهم طاقة ايجابية تبعث علي الامل والارادة والتحدي لاستكمال مسيرة الوطن نحو البناء والتقدم وبما يليق بتضحيات أبنائه جيلا بعد جيل .