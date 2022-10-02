في أول أيام الدراسة.. خطط أمنية وانتشار شرطي بمحيط المدارس والجامعات (صور)

نفذت أجهزة وزارة الداخلية الخطط الأمنية الشاملة التي أعدتها لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، وتعزيز التواجد الأمني والمروري بكافة المحاور والميادين والطرق الهامة، مع بدء الدراسة.

وكثفت أجهزة الأمن من المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل، وتقديم المساعدة للطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر.

فضلًا عن مواصلة تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع، والميادين الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية.

وأجرت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة جولات تفقدية، تابعوا خلالها الحالة الأمنية، لاسيما بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة، والقائمين على العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية، وتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.