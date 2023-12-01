في أول أيام التصويت.. «الوطنية للانتخابات»: انتظام سير اقتراع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة

أكد رؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، والتي تُجرى بها الانتخابات الرئاسية، انتظام سير عملية الاقتراع في مواعيدها المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم وجود ثمة مشاكل أو عوائق أو خروقات من أي نوع لمجريات العملية الانتخابية خارج البلاد.

جاء ذلك خلال متابعة غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لمجريات اليوم الأول من الأيام الثلاثة المحددة لتصويت المصريين خارج البلاد في الانتخابات الرئاسية، حيث تواصل مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة المستشار أحمد بنداري رئيس غرفة العمليات، مع سفراء وقناصل مصر في الخارج، بوصفهم رؤساء لجان الاقتراع المشرفة على تصويت المصريين في الخارج، للوقوف على سير عملية الاقتراع.

وأجرى المستشار بنداري، والذي يترأس اللجنة العامة المشرفة على تصويت المصريين في الخارج، اتصالات بالصوت والصورة من داخل غرفة العمليات، عبر تقنية (فيديوكونفرانس) مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وتشاد وفنزويلا وغيرها من البعثات في عدد من الدول، للتعرف منهم على أجواء عمليات الاقتراع، وما إذا كانت هناك ثمة شكاوى أو عقبات يتطلب تذليلها تدخلا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تابع المستشار بنداري على مدى ساعات اليوم عمليات الاقتراع من خلال وقائع النقل المباشر داخل السفارات والقنصليات عبر أجهزة البث المرتبطة بغرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، وقام المستشارون أعضاء الجهاز التنفيذي أعضاء غرفة العمليات بتدوين ملاحظاتهم إزاء سير إجراءات الاقتراع.

وأكد المستشار أحمد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على المتابعة الدقيقة لسير التصويت، وتلقي أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بعملية الاقتراع، حال وجودها، حتى يُمكن لها أن تتعامل معها وإيجاد الحلول الفورية لها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لم تُسجل ثمة خروقات انتخابية من أي نوع حتى الآن.

وأشار عدد من السفراء والقناصل إلى أن لجان الاقتراع الفرعية التي يترأسونها تشهد إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، فيما أفاد البعض الآخر منهم أنه يُنتظر أن يكون هناك إقبالا بصورة أكبر في غضون يومي الاقتراع المتبقيين، تزامنا مع حلول العطلات الأسبوعية في عدد من الدول.