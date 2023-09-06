في أول أسبوع عرض.. «أولاد حريم» يحقق 3.5 مليون جنيه إيرادات

حقق الفيلم السينمائي الجديد “أولاد حريم كريم” إيرادات مميزة في أول أسبوع لعرضه بدور العرض السينمائي بمصر، حيث حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 3 ملايين ونصف المليون جنيه وتصدر المرتبة الثالثة في شباك التذاكر.

فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر وداليا البحيري وبشرى وبسمة وعلا غانم وتيام قمر ورنا رئيس وعمرو عبد الجليل وخالد سرحان تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

ونجح فيلم أولاد حريم كريم في تحقيق رود أفعال إيجابية لدى الجمهور بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي، حيث يعود فريق العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم من تقديم جزء جديد من فيلم حريم كريم الذي تم إنتاجه عام 2005.