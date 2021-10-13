في أولى رحلاتها.. سفينة الحاويات البنمية EVER ACT تعبر من المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة

شهدت قناة السويس، اليوم الأربعاء، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER ACT في أولى رحلاتها بالقناة من المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

ووفقًا للبروتوكول المتبَع من قِبل الهيئة تجاه السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كلًّا من الربان إلهامى إسماعيل البابلى كبير مرشدين ممتاز، والربان أحمد عبد المنعم فراج كبير مرشدين أول للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها وتقديم هدية تذكارية لربانها.

تعد السفينة هي الشقيقة الأحدث لسفينة الحاويات العملاقة EVER ACE أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي تأتي ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة من الفئة A، يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي العالمي EVER GREEN، حيث تتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 أخرى بالصين.

يبلغ الطول الكلي للسفينة 400 متر، بعرض 61.5 متر، وبغاطس 16.40 متر، بحمولة 23992 حاوية مكافئة، بإجمالي حمولة كلية قدرها 241 ألف طن.