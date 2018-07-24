في أكبر زيادة منذ سنوات.. بريطانيا ترفع أجور المعلمين 3.5%

خالد بدر الدينأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المعلمين سينالون زيادة في الأجور قدرها 3.5% بأثر رجعي من أبريل الماضى، بينما سيتلقى صغار الأطباء 2 % على الأقل من أجورهم اعتبارا من الشهر الجارى.وذكرت وكالة رويترز أن حوالى مليون شخص من العاملين في القطاع العام في البلاد سيحصلون على أكبر

خالد بدر الدين

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المعلمين سينالون زيادة في الأجور قدرها 3.5% بأثر رجعي من أبريل الماضى، بينما سيتلقى صغار الأطباء 2 % على الأقل من أجورهم اعتبارا من الشهر الجارى.

وذكرت وكالة رويترز أن حوالى مليون شخص من العاملين في القطاع العام في البلاد سيحصلون على أكبر زيادة في الأجور منذ عدة سنوات، وقالت وزارة المالية إن أحدث زيادة في الأجور سيجري تمويلها من ميزانيات وزارات الحكومة.

وتأتي هذه الزيادة في الأجور في أعقاب زيادة سابقة أُعلنت في مارس الماضى حصل عليها أكثر من مليون من الممرضين والعاملين في المستشفيات، والذين سيتلقون زيادة قدرها 6.5 % على الأقل على مدار السنوات الثلاث المقبلة.