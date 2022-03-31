أعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جاك، وجولدن دراجون» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «جاك JS4» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «القصراوي جروب»، قدرت طرازات «جاك JS4» الفئة الأولى «Deluxe» بنحو 344.9 ألف جنيه، مقابل 334.9 ألفًا سابقًا.

وحددت سيارات «جاك JS4» الفئة الثانية «Ultimate» بسعر 374.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 364.9 ألفًا.

يذكر أن المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب» أعلنت في – يوم 23 مارس الجاري – عن زيادة أسعار طرازات «جاك JS4» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «جاك JS4» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

تقدم سيارات جاك JS4 الفئة الأولى- بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «عدد 6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل هيدروليكي بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات، وعدد 4 حساسات خلفية، وكاميرا خلفية، وتحذير صوتي عند تخطّي السرعات المحددة، ونظام حساسات ضغط الإطارات، وإنذار أحزمة الأمان الخلفية، وغيرها».

ودُعمت بمجموعة من الكميات الأخرى؛ ومنها «مفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ونظام مثبت السرعات، وفرامل انتظار كهربائية، خاصية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي/ خلفي مركزي، وفتحة سقف كهرباء، حامل أمتعة علوى، وزجاج خلفي ملون، نوافذ كهربائية، وإضاءة ترحيب، مصابيح ضباب، حساسات إضاءة مع خاصية تعديل مستوى المصابيح الامامية، و وجنوط رياضية 17 بوصة».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وعدد 3 مداخل USB أمامي وخلفي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وراديو، وبلوتوث، وغيرها”.