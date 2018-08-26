في أقل من ساعة من تدوينة صلاح.. السوشيال ميديا تهاجم اتحاد الكرة

أحمد صبرى:تصدر هاشتاج #اتحاد_الكرة المركز الثانى الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة فى اقل من ساعة بعد تغريدة للنجم المصرى محمد صلاح انتقد فيها الاتحاد من عدم الرد على أسألته .وكان قد قال صلاح فى تغريدته : الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقي

أحمد صبرى:

تصدر هاشتاج #اتحاد_الكرة المركز الثانى الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة فى اقل من ساعة بعد تغريدة للنجم المصرى محمد صلاح انتقد فيها الاتحاد من عدم الرد على أسألته .

وكان قد قال صلاح فى تغريدته : الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي … لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا.

وتحول الهاشتاج الى حملة هجوم على اتحاد الكرة وتعامله مع صلاح وتقاعسه عن حل المشاكل خاصة وأن ذلك حدث قبل ذلك .

كما أطلق البعض الآخر حملة لدعم صلاح تحت عنوان #ادعم_صلاح وانتشر بشكل كبير