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في أقل من أسبوعين.. زيادة 5 آلاف جنيه في أسعار سيارات «بي واي دي F3»

لتباع للمستهلك من 188 إلى 208 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 3:40 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 3:40 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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أخطرت شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “بي واي دي، ولادا” في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم- بزيادة أسعار طرازات «بي واي دي F3» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «BYD»، ارتفعت أسعار طرازات «بي واي دي F3» الفئة الأولى «M/T» إلى 188 ألف جنيه، بدلًا من 183 ألفًا سابقًا.

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وصعدت أسعار سيارات «BYD F3» الفئة الثانية «A/T» إلى 208 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 203 آلاف.

يذكر أن شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” كانت قد رفعت أسعار طرازات «بي واى دي F3» بقيمة بلغت 3000 جنيه في السوق المحلية بنهاية الشهر الماضى.

ينتمى طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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