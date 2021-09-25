في أقل من أسبوعين.. ارتفاع «الأوفر برايس» على طرازات «فولكس فاجن تيجوان» إلى 120 ألف جنيه

رفع عدد من موزعي وتجار السيارات، قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها بشكل غير رسمى تحت مسمى «الأوفر برايس» على طرازات «فولكس فاجن تيجوان» موديل 2021؛ لتتراوح بين 80 إلى 120 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر سبتمبر الحالى.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يذكر أن أسعار طرازات “تيجوان” كانت تباع بزيادات سعرية بشكل غير رسمى من جانب الموزعين والتجار، بقيمة تتراوح بين 55 إلى 85 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسبوعين الماضيين.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «فولكس فاجن تيجوان» موديل 2021 في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Elegance 580 660 80 R-Line 655 775 120 القيمة بآلاف جنيه

من جهته، أرجع أحد موزعي السيارات، ارتفاع أسعار طرازات «فولكس فاجن»، إلى إنتهاء المخزون لدى غالبية الموزعين المعتمدين بالإضافة إلى نقص إجمالي الكميات المعروضة من السيارات داخل السوق المحلية.

يذكر أن الشركة «المصرية التجارية وأوتوموتيف» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودى» فى مصر، كانت قد أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين – فى وقت سابق- عن إبلاغ الشركة الأم «فولكس فاجن» بتعليق عمليات إنتاج وتوريد طرازات «تجيوان، وباسات» حتى نهاية العام الحالى.

ينتمى طراز «تيجوان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فولكس فاجن»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.