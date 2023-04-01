في أفضل أداء فصلي منذ 2020.. ناسداك يصعد مدعوما ببيانات التضخم

شهدت بورصة وول ستريت صعودا، وسجل مؤشر ناسداك أكبر مكاسب فصلية له بالنسبة المئوية منذ يونيو 2020 بعد أن أنعشت بوادر على انحسار التضخم الآمال في أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا حملته القوية لرفع أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب للربع الثاني على التوالي بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع أكثر من 20 %.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 58.07 نقطة أو 1.43 % ليغلق عند 4108.76 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 208.44 نقطة أو 1.74 % إلى 12221.91. وارتفع داو جونز الصناعي 408.66 نقطة أو 1.24 % إلى 33267.69 نقطة.