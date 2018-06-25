في أسواق الاثنين.. ارتفاع سعر الفاصوليا وورق العنب

الصاوي أحمداستقرت أسعار الخضراوات الرئيسية، اليوم الأحد،حيث سجل كيلو الطماطم 3.5 جنيهات بسوق التجزئة، والخيار 5 إلي 8جنيهات؛ وفقا لبعض التجار، بينما شهدت بعض الأصناف إرتفاعا مثل ورق العنب الذي سجل 16 جنيها بدلا من 12 جنيها والفاصوليا سجلت 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات .وأكد التجار لـ"المال" أن

الصاوي أحمد

استقرت أسعار الخضراوات الرئيسية، اليوم الأحد،حيث سجل كيلو الطماطم 3.5 جنيهات بسوق التجزئة، والخيار 5 إلي 8جنيهات؛ وفقا لبعض التجار، بينما شهدت بعض الأصناف إرتفاعا مثل ورق العنب الذي سجل 16 جنيها بدلا من 12 جنيها والفاصوليا سجلت 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات .

وأكد التجار لـ”المال” أن الفلفل البلدي /الرومي 5 إلي 6 جنيهات ، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والليمون 24جنيها ،الكوسة 6جنيهات، والثوم 14جنيها، والباذنجان الرومي 2 جنيه والباذنجان الأسود والأبيض 2.5، والملوخية 1.5 جنيه للربطة، والجزر 4 جنيهات والبامية 10جنيهات.

كما واصلت أسعارالفاكهة استقرارها اليوم وسجل كيلو العنب ما بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والتفاح البلدي بين 10جنيهات إلى 6.5 جنيها ، المستورد ما بين 17و 20 جنيها، والموز ارتفع لـ8.5 جنيها والمانجو 15 جنيها إلي 12 جنيهاوكيلو الكنتالوب ما بين 4 إلى 5 جنيهات.