في أسبوع.. مكاسب لـ 5 بورصات بقيادة دبى وهبوط الدوحة

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات ،5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى، بقيادة مسقط ودبى، وسط تعاملات ضعيفة مع انخفاض السيولة وتقلبات أسعار البترول، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. ووفق المصدر ذاته، هبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها الدوحة بسبب أزمة المقاطعة المستمرة منذ بداية يونيو

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات ،5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى، بقيادة مسقط ودبى، وسط تعاملات ضعيفة مع انخفاض السيولة وتقلبات أسعار البترول، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

ووفق المصدر ذاته، هبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها الدوحة بسبب أزمة المقاطعة المستمرة منذ بداية يونيو الماضى وحتى الآن.

وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة الدوحة هوى بأكثر من 1.69 % لينزل إلى 8952 نقطة، فى تداول ضعيف للغاية بسبب البنوك، ليسجل مؤشر الدوحة أضعف أداء فى المنطقة وبعدها المؤشر الرئيسى للبورصةالمصرية بانخفاض حوالى 1.46 % ليصل إلى 12926 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة الكويت نسبة طفيفة بلغت 0.01 % ليستقر عند 6885 نقطة.

وصعدت بقية بورصات الخليج خلال الأسبوع الماضى بقيادة بورصة مسقط التى قفز مؤشرها بحوالى 1.18 % ليصل إلى 4947 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.65 % ليرتفع إلى 3624 نقطة.

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات لسعودية بحوالى 0.24 % ليتقدم إلى 7246نقطة وكذلك مؤشر بورصة البحرين زاد بنفس النسبة ليصل إلى 1302 نقطة بينما حقق مؤشر سوق مال أبوظبى العام ارتفاعا بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03 % ليستقر عند 4494 نقطة.