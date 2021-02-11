في أسبوع تقسيم الشركة.. سهم «أوراسكوم» للاستثمار يتصدر تنفيذات البورصة

تصدر سهم شركة أوراسكوم للاستثمار أسهم البورصة المصرية من حيث قيم التداول الأسبوع الماضي، والذي شهد إعلان الشركة قرب إتمام إجراءات تقسيمها إلى شركتين.

مرتفعا 15.12% وتعاملات 527.4 مليون جنيه

وصعد السهم بنسبة 15.12%، إلى مستوى 0.64 جنيه، بقيمة تداولات 527.446 مليون جنيه، بكمية 828 مليون جنيه.

وأوقفت البورصة المصرية التعاملات على سهم أوراسكوم للاستثمار بداية من جلسة اليوم، حتى 11 فبراير بناء على طلب الشركة، وذلك للانتهاء من إجراءات عملية التقسيم إلى شركتين أوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة)، و أوراسكوم المالية (شركة منقسمة).

وجاء السهم الثاني في قائمة الأسهم التي استحوذت على أعلى قيم تداول دايس للملابس الجاهزة، بارتفاع 7.59% ليغلق عند 3.12 جنيه، بقيمة تداولات 470 مليون جنيه.